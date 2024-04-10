Троссард уверен, что "Арсенал" сможет победить в Мюнхене

Леандро Троссард Вингер "Арсенала" Леандро Троссард уверен, что его команде по силам победить "Баварию" в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Поздний гол вышедшего на замену Троссарда позволил "Арсеналу" свести вничью 2:2 домашнюю встречу с "Баварией".

Через неделю две команды проведут ответный матч в Мюнхене, и Троссард с партнерами абсолютно уверены в своих силах.

"Они ("Бавария") показали, что могут навредить нам, поэтому нам нужно поработать над этим к следующей неделе".

"Если мы сыграем на своем высшем уровне, мы сможем победить их. Надеюсь, там мы доведем начатое до конца".

"Наша уверенность в себе действительно высока. Мы так хорошо играем в последние недели, месяцы, и это просто приятно, что мы забили ответный гол".

"Это был прекрасный гол для нас, и это было замечательное ощущение".

"Так важно, что мы отправимся в Мюнхен с этим результатом, когда еще ничего не решено", — сообщил Троссард официальному веб-сайту "Арсенала".


Метки Арсенал, Бавария, Лига Чемпионов, Троссард

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2024 20:00

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  1. acceptodessa 10.04.2024 20:56 # acceptodessa
    Гнабри уже аут с травмой. Состав у Баварии хорош, но не безгрешен. 36 пропущенных в чемпионате Германии... Самое главное преимущество этот опыт. и тренера и команды. Тут да, но Арсеналу похуй, никто не упрекнет если не пройдут дальше. Ну портовые бичи немного порадуются, максимум Так что катка на встречных, а там посмотрим.

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  2. ganinilyha 10.04.2024 20:05 # ganinilyha
    У Баварии состав намного лучше.

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