Троссард уверен, что "Арсенал" сможет победить в Мюнхене
Вингер "Арсенала" Леандро Троссард уверен, что его команде по силам победить "Баварию" в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Поздний гол вышедшего на замену Троссарда позволил "Арсеналу" свести вничью 2:2 домашнюю встречу с "Баварией".
Через неделю две команды проведут ответный матч в Мюнхене, и Троссард с партнерами абсолютно уверены в своих силах.
"Они ("Бавария") показали, что могут навредить нам, поэтому нам нужно поработать над этим к следующей неделе".
"Если мы сыграем на своем высшем уровне, мы сможем победить их. Надеюсь, там мы доведем начатое до конца".
"Наша уверенность в себе действительно высока. Мы так хорошо играем в последние недели, месяцы, и это просто приятно, что мы забили ответный гол".
"Это был прекрасный гол для нас, и это было замечательное ощущение".
"Так важно, что мы отправимся в Мюнхен с этим результатом, когда еще ничего не решено", — сообщил Троссард официальному веб-сайту "Арсенала".
10.04.2024 20:00
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Гнабри уже аут с травмой. Состав у Баварии хорош, но не безгрешен. 36 пропущенных в чемпионате Германии... Самое главное преимущество этот опыт. и тренера и команды. Тут да, но Арсеналу похуй, никто не упрекнет если не пройдут дальше. Ну портовые бичи немного порадуются, максимум Так что катка на встречных, а там посмотрим.
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У Баварии состав намного лучше.
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