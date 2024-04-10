Троссард уверен, что "Арсенал" сможет победить в Мюнхене

Вингер "Арсенала" Леандро Троссард уверен, что его команде по силам победить "Баварию" в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Поздний гол вышедшего на замену Троссарда позволил "Арсеналу" свести вничью 2:2 домашнюю встречу с "Баварией".



Через неделю две команды проведут ответный матч в Мюнхене, и Троссард с партнерами абсолютно уверены в своих силах.



"Они ("Бавария") показали, что могут навредить нам, поэтому нам нужно поработать над этим к следующей неделе".



"Если мы сыграем на своем высшем уровне, мы сможем победить их. Надеюсь, там мы доведем начатое до конца".



"Наша уверенность в себе действительно высока. Мы так хорошо играем в последние недели, месяцы, и это просто приятно, что мы забили ответный гол".



"Это был прекрасный гол для нас, и это было замечательное ощущение".



"Так важно, что мы отправимся в Мюнхен с этим результатом, когда еще ничего не решено", — сообщил Троссард официальному веб-сайту "Арсенала".