"Челси" купил землю близ "Стэмфорд Бридж"

Стэмфорд Бридж "Челси" завершил приобретение участника земли, прилегающего к своему стадиону "Стэмфорд Бридж".

"Челси" еще прошлым летом согласовал покупку упомянутого участка площадью 1.2 акра (0.4 га), однако на этой земле располагается около 100 квартир, принадлежащих военным ветеранам и их вдовам.

Некоторые из резидентов отказались покидать свои домовладения, но к октябрю этот вопрос был улажен, и "Челси" получил разрешение на заключение сделки.

Как сообщает Daily Mail, сейчас эта сделка стоимостью 80 миллионов фунтов завершена, и это может стать большим шагом к оцениваемой в 2 млрд. фунтов реконструкции "Стэмфорд Бридж".

Правда, новые владельцы "Челси" до сих пор не определились с планами насчет стадиона, и по-прежнему нельзя исключать, что "синие" решат построить новую арену в другом месте.

Стэмфорд Бридж


Метки стадионы, Стэмфорд Бридж, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2024 19:00

Количество просмотров Просмотров: 705

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. acceptodessa 10.04.2024 20:57 # acceptodessa
    рабовладельческий рынок можно открыть. Продавать неотесанные черножопые поленья.

    (ответить)

  2. high-malvern 10.04.2024 19:47 # high-malvern
    Исторический момент. Купили землю и выселили из квартир пенсионеров, благодаря которым и имеют свое прозвище.

    (ответить)

  3. reddebil 10.04.2024 19:34 # reddebil
    Бананы выращивать будут.

    (ответить)

  4. apl-nash 10.04.2024 19:13 # apl-nash
    "Челси" купил землю близ "Стэмфорд Бридж". После саоих футбольных неудач владельцы клуба планируют засеять на данном участке хлопковую плантацию

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: