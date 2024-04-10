"Челси" купил землю близ "Стэмфорд Бридж"
"Челси" завершил приобретение участника земли, прилегающего к своему стадиону "Стэмфорд Бридж".
"Челси" еще прошлым летом согласовал покупку упомянутого участка площадью 1.2 акра (0.4 га), однако на этой земле располагается около 100 квартир, принадлежащих военным ветеранам и их вдовам.
Некоторые из резидентов отказались покидать свои домовладения, но к октябрю этот вопрос был улажен, и "Челси" получил разрешение на заключение сделки.
Как сообщает Daily Mail, сейчас эта сделка стоимостью 80 миллионов фунтов завершена, и это может стать большим шагом к оцениваемой в 2 млрд. фунтов реконструкции "Стэмфорд Бридж".
Правда, новые владельцы "Челси" до сих пор не определились с планами насчет стадиона, и по-прежнему нельзя исключать, что "синие" решат построить новую арену в другом месте.
10.04.2024 19:00
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рабовладельческий рынок можно открыть. Продавать неотесанные черножопые поленья.
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Исторический момент. Купили землю и выселили из квартир пенсионеров, благодаря которым и имеют свое прозвище.
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Бананы выращивать будут.
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"Челси" купил землю близ "Стэмфорд Бридж". После саоих футбольных неудач владельцы клуба планируют засеять на данном участке хлопковую плантацию
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