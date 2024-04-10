Агент работает над переходом Зиркзее в "Виллу"
Авторитетный агент Киа Джурабчан работает над переходом нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзее в "Астон Виллы".
В предыдущие месяцы Зиркзее сватали в большие клубы Премьер-Лиги вроде "Арсенала", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла", однако Bologna Sport News утверждает, что в данный момент "Вилла" лидирует в борьбе за Джошуа.
Правда, главным условием для перехода Зиркзее в "Астон Виллу" является попадание команды Унаи Эмери в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона.
Джурабчан уже согласовал с "Виллой" условия личного контракта для Зиркзее, а трансферная стоимость 22-летнего голландца может составить 60-70 миллионов евро (51-60 млн. фунтов).
Добавим, Зиркзее забил 10 голов и отдал три результативные передачи в 29 матчах этого сезона Серии А.
10.04.2024 18:00
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