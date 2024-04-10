Кейн — о фоле на Габриэле: "Это даже не желтая"

Габриэль и Харри Кейн Нападающий "Баварии" Харри Кейн отверг предположения о том, что он заслуживал удаления за грубую игру против защитника "Арсенала" Габриэля Магальяэса.

Накануне "Арсенал" и "Бавария" сыграли первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов, зафиксировав ничью 2:2 на "Эмирейтс".

После матча в Северном Лондоне претензии к судейству остались у обеих команд. Например, многие болельщики "Арсенала" считают, что во втором тайме Кейна следовало удалить за удар локтем по горлу Габриэля.

Рефери показал Кейну желтую карточку в том эпизоде, но Харри убежден, что даже это наказание чрезмерно.

"Это было странно. Я не вполне уверен. Это было 50 на 50. Он (рефери) определил это как фол, и я был удивлен, что он показал желтую карточку, но что поделать. Порой решения принимаются против тебя", — цитирует Кейна The Telegraph.


Метки Арсенал, Бавария, Габриэль, Кейн, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2024 17:00

Количество просмотров Просмотров: 886

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  1. klassik-777 10.04.2024 18:30 # klassik-777
    сука одни завистники в комментариях :) болелы членси поди, уебаны

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  2. alexomck 10.04.2024 18:20 # alexomck
    Кейн его прекрасно видел и отмахнулся - чистая желтая

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  3. danilych89 10.04.2024 18:14 # danilych89
    думается, что фол здесь есть, но не на желтую и уж точно не на красную. ха, удар совсем несильный был, а Габриель как ревно свалился. ну и актер!

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  4. narcot 10.04.2024 17:24 # narcot
    это даже не фол

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  5. klunits 10.04.2024 17:19 # klunits
    Просто долбоящер решил уебатся Кейну в руку , и заработать фол
    Сам сука вєбаться в игрока и потом реветь , аналогичная ситуация с уебаном Сака , пенальти они захотели за то что прокидывает мяч и просто закидывает ногу во вратаря , дать бы за такое каждому по улалению

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  6. yoy 10.04.2024 17:18 # yoy
    Откуда там красная, опять гейсенал ноет...

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  7. vals1702 10.04.2024 17:15 # vals1702
    симуляция

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  8. klunits 10.04.2024 17:12 # klunits
    Повтор для геев

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