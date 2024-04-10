Кейн — о фоле на Габриэле: "Это даже не желтая"
Нападающий "Баварии" Харри Кейн отверг предположения о том, что он заслуживал удаления за грубую игру против защитника "Арсенала" Габриэля Магальяэса.
Накануне "Арсенал" и "Бавария" сыграли первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов, зафиксировав ничью 2:2 на "Эмирейтс".
После матча в Северном Лондоне претензии к судейству остались у обеих команд. Например, многие болельщики "Арсенала" считают, что во втором тайме Кейна следовало удалить за удар локтем по горлу Габриэля.
Рефери показал Кейну желтую карточку в том эпизоде, но Харри убежден, что даже это наказание чрезмерно.
"Это было странно. Я не вполне уверен. Это было 50 на 50. Он (рефери) определил это как фол, и я был удивлен, что он показал желтую карточку, но что поделать. Порой решения принимаются против тебя", — цитирует Кейна The Telegraph.
10.04.2024 17:00
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Последние комментарии:
сука одни завистники в комментариях :) болелы членси поди, уебаны
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Кейн его прекрасно видел и отмахнулся - чистая желтая
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думается, что фол здесь есть, но не на желтую и уж точно не на красную. ха, удар совсем несильный был, а Габриель как ревно свалился. ну и актер!
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это даже не фол
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Просто долбоящер решил уебатся Кейну в руку , и заработать фол
Сам сука вєбаться в игрока и потом реветь , аналогичная ситуация с уебаном Сака , пенальти они захотели за то что прокидывает мяч и просто закидывает ногу во вратаря , дать бы за такое каждому по улалению
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Откуда там красная, опять гейсенал ноет...
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симуляция
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Повтор для геев
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