Кейн — о фоле на Габриэле: "Это даже не желтая"

Нападающий "Баварии" Харри Кейн отверг предположения о том, что он заслуживал удаления за грубую игру против защитника "Арсенала" Габриэля Магальяэса.

Накануне "Арсенал" и "Бавария" сыграли первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов, зафиксировав ничью 2:2 на "Эмирейтс".



После матча в Северном Лондоне претензии к судейству остались у обеих команд. Например, многие болельщики "Арсенала" считают, что во втором тайме Кейна следовало удалить за удар локтем по горлу Габриэля.



Рефери показал Кейну желтую карточку в том эпизоде, но Харри убежден, что даже это наказание чрезмерно.



"Это было странно. Я не вполне уверен. Это было 50 на 50. Он (рефери) определил это как фол, и я был удивлен, что он показал желтую карточку, но что поделать. Порой решения принимаются против тебя", — цитирует Кейна The Telegraph.



