"Сити" даст передышку Родри

"Манчестер Сити" планирует предоставить отдых своему полузащитнику Родри в одном из ближайших матчей.

27-летний Родри является по-настоящему незаменимым игроком для "Сити", сыграв 47 матчей за клуб и сборную Испании в этом сезоне.



Среди полевых игроков, выступающих за клубы топ-5 европейских лиг, только девять, включая Фила Фодена, провели на футбольном поле в этом сезоне минут больше, чем Родри (3,947).



Родри еще прошлым летом обсуждал с "Сити" уровень нагрузки, опасаясь за свое здоровье, но пока главному тренеру "горожан" Хосепу Гвардиоле не удавалось дать передышку своему соотечественнику.



Тем не менее, "Сити" все же позволит Родри отдохнуть в одном из 13 матчей, которые "горожане" могут сыграть до конца сезона, если достигнут финалов Лиги Чемпионов и Кубка Англии.



"Мне нужен отдых. Это нечто, что мы планируем. Давайте посмотрим, как мы это реализуем. Иногда с этим ничего не поделать, и мне приходится подстраиваться", — цитирует Родри Daily Mail.