"Юнайтед" планирует избавиться от Варана и Каземиро

Каземиро и Рафаэль Варан Защитник Рафаэль Варан и полузащитник Каземиро находятся среди игроков, с которыми "Манчестер Юнайтед" планирует попрощаться грядущим летом.

"Юнайтед" собирается значительно изменить свою трансферную политику при новом совладельце сэре Джиме Рэтклиффе, но перед тем, как "красные дьяволы" будут совершать приобретения, для новичков необходимо расчистить место.

Варан и Каземиро являются одними из самых высокооплачиваемых игроков на "Олд Траффорд", однако новые боссы "Юнайтед" считают, что обе звезды не отрабатывают те деньги, которые получают.

Варан выглядит бледной тенью того игрока, который в составе "Реала" выигрывал Лигу Чемпионов три раза подряд, поэтому "Юнайтед" решил не продлевать истекающий в конце сезона контракт 30-летнего француза.

Что касается Каземиро, то он резко сдал после неплохого прошлого сезона. "Юнайтед" надеется, что интерес из Саудовской Аравии поможет клубу избавиться от 32-летнего бразильца, сообщает talkSPORT.


Метки Варан, Каземиро, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2024 15:00

Количество просмотров Просмотров: 634

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Последние комментарии:




  1. jokers 10.04.2024 15:57 # jokers
    хаха лолбл!

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  2. el-pidor 10.04.2024 15:51 # el-pidor
    Топари!

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  3. quavo 10.04.2024 15:40 # quavo
    витю и магу оставить, бля клованы е6аные

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  4. lahmatyj 10.04.2024 15:29 # lahmatyj
    Когда-нить долбоёбы на руководстве клубов поймут, что Реал топов не отпускает, не выжав их без остатка. Слили отработанный материал за оверпрайс, по красоте.

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  5. closer 10.04.2024 15:19 # closer
    Не новость

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  6. reddebil 10.04.2024 15:11 # reddebil
    Каземиро хоть выспится.

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  7. suddenly 10.04.2024 15:05 # suddenly
    Нормас Реал развёл МЮ.

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