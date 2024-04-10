"Юнайтед" планирует избавиться от Варана и Каземиро

Защитник Рафаэль Варан и полузащитник Каземиро находятся среди игроков, с которыми "Манчестер Юнайтед" планирует попрощаться грядущим летом.

"Юнайтед" собирается значительно изменить свою трансферную политику при новом совладельце сэре Джиме Рэтклиффе, но перед тем, как "красные дьяволы" будут совершать приобретения, для новичков необходимо расчистить место.



Варан и Каземиро являются одними из самых высокооплачиваемых игроков на "Олд Траффорд", однако новые боссы "Юнайтед" считают, что обе звезды не отрабатывают те деньги, которые получают.



Варан выглядит бледной тенью того игрока, который в составе "Реала" выигрывал Лигу Чемпионов три раза подряд, поэтому "Юнайтед" решил не продлевать истекающий в конце сезона контракт 30-летнего француза.



Что касается Каземиро, то он резко сдал после неплохого прошлого сезона. "Юнайтед" надеется, что интерес из Саудовской Аравии поможет клубу избавиться от 32-летнего бразильца, сообщает talkSPORT.