Рубен Аморим отказал "Челси"

Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим отверг интерес "Челси" перед тем, как договорился с "Ливерпулем".

Накануне издание Sky Sport Germany сообщило, что Аморим достиг принципиальной договоренности с "Ливерпулем" о своем назначении на место Юргена Клоппа, покидающего мерсисайдский клуб в конце сезона.



TEAMtalk подтверждает, что Аморим действительно дал устное согласие возглавить "Ливерпуль" по окончании этого сезона, однако клуб с "Энфилда" был не единственным вариантом трудоустройства для Рубена.



Утверждается, что интерес к Амориму также проявлял "Челси", чей нынешний наставник Маурисио Почеттино находится под серьезным давлением из-за неудовлетворительных результатов.



Однако Аморим оказался готов покинуть "Спортинг" только ради "идеального проекта". Обстановку же в "Челси" 39-летний португалец счел недостаточно привлекательной.