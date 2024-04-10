Рубен Аморим отказал "Челси"

Рубен Аморим Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим отверг интерес "Челси" перед тем, как договорился с "Ливерпулем".

Накануне издание Sky Sport Germany сообщило, что Аморим достиг принципиальной договоренности с "Ливерпулем" о своем назначении на место Юргена Клоппа, покидающего мерсисайдский клуб в конце сезона.

TEAMtalk подтверждает, что Аморим действительно дал устное согласие возглавить "Ливерпуль" по окончании этого сезона, однако клуб с "Энфилда" был не единственным вариантом трудоустройства для Рубена.

Утверждается, что интерес к Амориму также проявлял "Челси", чей нынешний наставник Маурисио Почеттино находится под серьезным давлением из-за неудовлетворительных результатов.

Однако Аморим оказался готов покинуть "Спортинг" только ради "идеального проекта". Обстановку же в "Челси" 39-летний португалец счел недостаточно привлекательной.


Метки Аморим, Ливерпуль, Спортинг, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2024 14:00

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Последние комментарии:




  1. wilegend 10.04.2024 14:04 # wilegend
    недостаточно привлекательси

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  2. el-gay 10.04.2024 14:01 # el-gay
    будет ор, если членче выше этого нонаме будут))

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