Мерфи признался в кокаиновой зависимости

Бывший полузащитник "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и сборной Англии Данни Мерфи признался, что у него возникла зависимость от кокаина.

По словам 47-летнего Мерфи, он пристрастился к наркотикам после того, как повесил бутсы на гвоздь в 2013 году.



Мерфи, также поигравший за "Крю Александру", "Чарльтон", "Фулхэм" и "Блэкберн", смог преодолеть тот мрачный период и сейчас является востребованным футбольным экспертом.



"Когда не играешь в футбол, проблемы становятся огромными. Когда играешь в футбол, адреналин и дофамин — все эти вещи — придают вам энергии и заставляют мыслить дальновидно".



"У меня был период, когда я употреблял кокаин и курил травку. Выпивка? Я мог прожить без нее. Я не был алкоголиком. Я мог сидеть дома с алкоголем и не выпивать".



"На некоторое время у меня появилась зависимость от кокаина. Дошло до того, что я ничего не мог делать, не употребляя его. Хотя, конечно, я мог, это было чепухой".



"Изначально ты пытаешься контролировать это. Ты употребляешь раз в неделю, два в неделю, затем даешь себе третий день. В конце концов это нарастает, и ты подсаживаешься на это", — цитирует Мерфи BBC.