Мерфи признался в кокаиновой зависимости
Бывший полузащитник "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и сборной Англии Данни Мерфи признался, что у него возникла зависимость от кокаина.
По словам 47-летнего Мерфи, он пристрастился к наркотикам после того, как повесил бутсы на гвоздь в 2013 году.
Мерфи, также поигравший за "Крю Александру", "Чарльтон", "Фулхэм" и "Блэкберн", смог преодолеть тот мрачный период и сейчас является востребованным футбольным экспертом.
"Когда не играешь в футбол, проблемы становятся огромными. Когда играешь в футбол, адреналин и дофамин — все эти вещи — придают вам энергии и заставляют мыслить дальновидно".
"У меня был период, когда я употреблял кокаин и курил травку. Выпивка? Я мог прожить без нее. Я не был алкоголиком. Я мог сидеть дома с алкоголем и не выпивать".
"На некоторое время у меня появилась зависимость от кокаина. Дошло до того, что я ничего не мог делать, не употребляя его. Хотя, конечно, я мог, это было чепухой".
"Изначально ты пытаешься контролировать это. Ты употребляешь раз в неделю, два в неделю, затем даешь себе третий день. В конце концов это нарастает, и ты подсаживаешься на это", — цитирует Мерфи BBC.
10.04.2024 13:00
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> Бывший полузащитник "Ливерпуля"
вот и ответ
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В Украине один клоун годами злоупотребляет порошком и все ещё дышит...
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