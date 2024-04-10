"Ливерпуль" сможет выручить только 70 млн. фунтов за Салаха

"Ливерпуль" сможет выручить только 70 миллионов фунтов с продажи своего нападающего Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию грядущим летом.

Согласно слухам, после окончания этого сезона Салах будет целью номер один для боссов саудовской лиги, а "Ливерпуль" не собирается стоять у Мохамеда на пути.



Прошлым летом "Аль-Иттихад" был готов заплатить за Салаха 150 млн. фунтов, однако однако тогда "Ливерпуль" дал понять, что игрок сборной Египта не продается.



Как сообщает talkSPORT, саудиты не планируют быть столь же щедрыми грядущим летом и готовы предложить за Салаха только 70 млн. фунтов.



Саудиты учитывают, что в июне Салаху исполнится 32, а от контракта Мохамеда с "Ливерпулем" остается только один год.