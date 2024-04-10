"Ливерпуль" сможет выручить только 70 млн. фунтов за Салаха

Мохамед Салах "Ливерпуль" сможет выручить только 70 миллионов фунтов с продажи своего нападающего Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию грядущим летом.

Согласно слухам, после окончания этого сезона Салах будет целью номер один для боссов саудовской лиги, а "Ливерпуль" не собирается стоять у Мохамеда на пути.

Прошлым летом "Аль-Иттихад" был готов заплатить за Салаха 150 млн. фунтов, однако однако тогда "Ливерпуль" дал понять, что игрок сборной Египта не продается.

Как сообщает talkSPORT, саудиты не планируют быть столь же щедрыми грядущим летом и готовы предложить за Салаха только 70 млн. фунтов.

Саудиты учитывают, что в июне Салаху исполнится 32, а от контракта Мохамеда с "Ливерпулем" остается только один год.


Метки Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 10.04.2024 13:16 # superglor
    Главные переоцененки портовых

    Суарес 2014 - не смог забить в матче, в котором в защите пенсов играл Томас Калас. Салах 2024 - не смог забить с игры в матче, в котором его команда нанесла 28 ударов.

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  2. kos9k 10.04.2024 12:46 # kos9k
    Лучшего игрока АПЛ нельзя сливать за такие копейки

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  3. superglor 10.04.2024 12:17 # superglor
    За такое полено которое не может решить исход важного матча и получается ничем не отличается от Нуниса и Диаса, это даже перебор.

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