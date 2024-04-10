"Тоттенхэм" тоже следит за Нико Уильямсом

"Тоттенхэм" следит за ситуацией вокруг вингера "Атлетика" и сборной Испании Нико Уильямса.

Только на днях появилась информация, что "Челси" уже работает над приобретением Уильямса, чей контракт с клубом из Бильбао предусматривает отступные в 43 миллиона фунтов.



По информации The Telegraph, на самом деле сразу несколько клубов Премьер-Лиги заинтересованы в Уильямсе, и одним из них является "Тоттенхэм".



21-летний Уильямс является техничным и быстрым фланговым нападающим, способным сыграть на обоих краях, что делает его идеальным игроком для стиля главного тренера "шпор" Анге Постекоглу.



В данный момент "Тоттенхэм" занимает четвертое место в Премьер-Лиге, и если "шпоры" удержатся в зоне Лиги Чемпионов, это может стать их большим преимуществом в борьбе за Нико.