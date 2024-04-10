Артета и Тухель высказались по поводу падения Сака в штрафной "Баварии"

Мануэль Нойер и Букайо Сака Главные тренеры Микель Артета из "Арсенала" и Томас Тухель из "Баварии" высказались по поводу инцидента с падением Букайо Сака в штрафной немецкой команды.

Накануне "Арсенал" и "Бавария" завершили вничью 2:2 первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов, в самой концовке которого Сака в чужой штрафной столкнулся с голкипером соперника Мануэлем Нойером.

И хотя Сака был возмущен отсутствием реакции со стороны рефери, Артета решение не назначать пенальти не оспаривает.

"Они (арбитры) сказали, что проверили это и решили, что это не пенальти. Я сам не видел. Решение было принято. Мы не можем изменить его. Мы могли сыграть гораздо лучше сегодня вечером", — цитирует Артету Football.London.

А вот Тухель остался менее доволен судейством и считает, что "Бавария" вполне могла получить пенальти в свои ворота.

"Учитывая работу рефери сегодня, я бы не удивился, если бы он свистнул", — заявил Тухель.


Метки Арсенал, Артета, Бавария, Лига Чемпионов, Сака, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2024 10:00

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  1. bmw-e34 10.04.2024 10:56 # bmw-e34
    Нога стоячая. Акцентированного движения в сторону ворот не было. За такое не дают.

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  2. superglor 10.04.2024 10:55 # superglor
    Желтая позорному заднеприводному угольку за то что пнул благородного немца!

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  3. alexomck 10.04.2024 10:48 # alexomck
    Нойер ногу выставил, когда уголёк мяч прокинул, мог бы Сака не цепляться или не мог, но кипера он подловил, скорее пенка здесь была.

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  4. moneycity 10.04.2024 10:11 # moneycity
    Специально выставил ногу, чтобы зацепиться. Никакого пенальти и близко.

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