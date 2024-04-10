Артета и Тухель высказались по поводу падения Сака в штрафной "Баварии"

Главные тренеры Микель Артета из "Арсенала" и Томас Тухель из "Баварии" высказались по поводу инцидента с падением Букайо Сака в штрафной немецкой команды.

Накануне "Арсенал" и "Бавария" завершили вничью 2:2 первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов, в самой концовке которого Сака в чужой штрафной столкнулся с голкипером соперника Мануэлем Нойером.



И хотя Сака был возмущен отсутствием реакции со стороны рефери, Артета решение не назначать пенальти не оспаривает.



"Они (арбитры) сказали, что проверили это и решили, что это не пенальти. Я сам не видел. Решение было принято. Мы не можем изменить его. Мы могли сыграть гораздо лучше сегодня вечером", — цитирует Артету Football.London.



А вот Тухель остался менее доволен судейством и считает, что "Бавария" вполне могла получить пенальти в свои ворота.



"Учитывая работу рефери сегодня, я бы не удивился, если бы он свистнул", — заявил Тухель.



