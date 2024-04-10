Артета и Тухель высказались по поводу падения Сака в штрафной "Баварии"
Главные тренеры Микель Артета из "Арсенала" и Томас Тухель из "Баварии" высказались по поводу инцидента с падением Букайо Сака в штрафной немецкой команды.
Накануне "Арсенал" и "Бавария" завершили вничью 2:2 первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов, в самой концовке которого Сака в чужой штрафной столкнулся с голкипером соперника Мануэлем Нойером.
И хотя Сака был возмущен отсутствием реакции со стороны рефери, Артета решение не назначать пенальти не оспаривает.
"Они (арбитры) сказали, что проверили это и решили, что это не пенальти. Я сам не видел. Решение было принято. Мы не можем изменить его. Мы могли сыграть гораздо лучше сегодня вечером", — цитирует Артету Football.London.
А вот Тухель остался менее доволен судейством и считает, что "Бавария" вполне могла получить пенальти в свои ворота.
"Учитывая работу рефери сегодня, я бы не удивился, если бы он свистнул", — заявил Тухель.
10.04.2024 10:00
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Нога стоячая. Акцентированного движения в сторону ворот не было. За такое не дают.
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Желтая позорному заднеприводному угольку за то что пнул благородного немца!
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Нойер ногу выставил, когда уголёк мяч прокинул, мог бы Сака не цепляться или не мог, но кипера он подловил, скорее пенка здесь была.
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Специально выставил ногу, чтобы зацепиться. Никакого пенальти и близко.
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