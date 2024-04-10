Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден развеял опасения насчет своего здоровья после замены в концовке матча против "Реала" (3:3).

В первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов на плечи Фодена легла повышенная ответственность, потому что Кевин Де Брюйне не смог сыграть из-за болезни.



Фоден достойно справился с ролью плеймейкера, забив второй из трех голов "Сити", однако на 87-й минуте Фил, хромая, покинул поле "Сантьяго Бернабеу".



К счастью для "горожан", 23-летний англичанин отделался ушибом и надеется восстановиться даже не к ответной встрече с "Реалом" 17 апреля, а уже к матчу Премьер-Лиги против "Лутона" в ближайшую субботу.



"Просто получил ушиб мышцы ноги в концовке. У меня есть время восстановиться к следующему матчу. Надеюсь, я смогу".



"Должно быть, для фанатов это был один из лучших матчей, которые они видели. Две отличные команды с лучшими атакующими игроками в мире. Много голов — это то, что хотят видеть фанаты", — сообщил Фоден TNT Sports.



Замену Фодена прокомментировал и главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола, объяснив мрачную гримасу Фила.



"Это ушиб. Он рассердился на меня, потому что я заменил его, а значит он в норме", — сообщил Гвардиола.