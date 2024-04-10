Тухель считает, что "Бавария" должна была получить второй пенальти против "Арсенала"

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель заявил, что его команда должна была получить второй пенальти против "Арсенала" (2:2).

Во втором тайме первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов на "Эмирейтс", когда счет был 1:2 в пользу "Баварии", голкипер "Арсенала" Давид Райя ввел мяч в игру, отпасовав на своего защитника Габриэля Магальяэса.



Габриэль взял мяч в руки, чтобы самостоятельно возобновить игру, не понимая, что мяч уже в игре. Шведский рефери Гленн Нюберг проявил снисхождение к "канонирам" в этом эпизоде, но после финального свистка подтвердил Тухелю, что по букве закона здесь стоило назначить пенальти.



"Думаю, рефери не хватило смелости сегодня, чтобы назначить заслуженный пенальти в этой слегка безумной и неловкой ситуации".



"Но на поле он признал, что видел ситуацию. Он сказал, что четвертьфинал — это недостаточная стадия, чтобы он назначил пенальти за детскую ошибку. Поэтому он признал, что знает о совершенной игроком ошибке. И это слегка расстраивает".



"Это был ввод мяча от ворот, голкипер отпасовал центральному защитнику, а тот взял мяч в руки, потому что думал, что мяч не в игре, но он был в игре. После матча рефери признал, что мяч был в игре и что это игра рукой. Я очень разочарован".



"Мы не знали усталости, продолжали верить и продолжали сражаться. Теперь возможен любой исход", — цитирует Тухеля Evening Standard.



