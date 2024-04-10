Артета назвал ключевой момент матча с "Баварией"

Наставник "Арсенала" Микель Артета назвал ключевой момент первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Баварии".

Гол вышедшего на замену Леандро Троссарда на 76-й минуте позволил "Арсеналу" вырвать ничью 2:2 в домашнем поединке против "Баварии", однако у Артеты осталось ощущение, что игра могла сложиться по-другому.



Артета сетует на упущенный Беном Уайтом момент вскоре после того, как Букайо Сака открыл счет в матче на "Эмирейтс".



"В матче были различные моменты. Мы очень хорошо начали, мы доминировали, мы ничего не позволяли сопернику".



"Мы забили действительно хороший гол, а затем случился момент матча, когда Бен оказался перед Нойером. Если бы счет стал 2:0, это была бы очень другая игра".



"А так забили они, и это создало некоторую неопределенность. Затем мы пропустили второй гол, что несвойственно для нас, но это Лига Чемпионов — ты совершаешь ошибку, и тебя наказывают".



"Мы оставляли им пространство для рывков, и они были очень опасны, но даже при счете 1:2 мы пытались нащупать ритм, мы были спокойны и не торопились, а замены оказали влияние на игру".



"В Лиге Чемпионов моменты бывают и у тебя, и у соперника. И тебя накажут, если ты будешь совершать ошибки. Это часть футбола. Нам нужно лучше делать простые вещи, и это в наших силах", — сообщил Артета TNT Sports.