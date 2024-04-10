Гвардиолу устроила ничья 3:3 в Мадриде

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его устроил ничейный счет первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Реала".

Открыв счет в Мадриде уже на третьей минуте, "Сити" пропустил два быстрых гола и затем достаточно долго приходил в себя.



"Горожане" наладили свою игру только во втором тайме, когда благодаря дальним ударам Фила Фодена и Йошко Гвардиола снова вышли вперед. Но последнее слово осталось за "Реалом", для которого Федерико Вальверде вырвал ничью 3:3.



Гвардиолу этот результат устраивает. Хосеп доволен, что его команда проявила характер, и теперь надеется победить "Реал" в ответном матче при поддержке трибун "Этихад".



"Думаю, это был славный матч. Мы очень хорошо начали, но против "Реала" так сложно, потому что они так хорошо обороняются и обладают невероятной скоростью впереди. Ты всегда будешь пропускать быстрые выпады против этой команды, это невозможно контролировать".



"В первом тайме мы немного суетились с мячом. Когда счет стал 2:1, мы совершали много потерь, которые наши игроки обычно не совершают. Но во втором тайме мы показали свой невероятный характер, играя в свою игру, потому что при счете 2:1 был риск пропустить еще один гол".



"Если бы мы вернулись в Манчестер с поражением 3:1 или 4:1, это было бы сложно. Но мы продолжали играть с большим хладнокровием и гораздо лучше, чем в первом тайме. Мы забили два великолепных гола благодаря Филу и Йошко. Концовка матча, в Мадриде на этом стадионе, ощущалась как вечность".



"В итоге 3:3, и нас это устраивает. Нам нужно побеждать в ответном матче. Побеждай в матче и выходи в полуфинал. С нами будут наши люди. Все билеты будут распроданы. Нам потребуются они все, чтобы превзойти королей этого соревнования", — сообщил Гвардиола TNT Sports.