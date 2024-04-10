"Сити" и "Реал" трижды забили друг другу

"Манчестер Сити" устроил голевую феерию на пару с "Реалом" в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов — 3:3.

Несмотря на выздоровление Эдерсона, Штефан Ортега остался на воротах "горожан". Кевин Де Брюйне, Рико Льюис, Оскар Бобб и Хулиан Альварес переместились в запас, уступив свои места в старте Мануэлю Аканджи, Матео Ковачичу, Бернарду Силве и Филу Фодену.



Гостям посчастливилось открыть счет уже на второй минуте. Голкипер "Реала" Андрей Лунин откровенно зевнул удар Бернарду Силвы со штрафного в ближний угол ворот — 0:1.



"Сити" выглядел гораздо увереннее в начале матча, но "Реал" есть "Реал", и хозяевам хватило первого же момента, чтобы сравнять счет. Эдуардо Камавинга нанес дальний удар, а рикошет от Рубена Диаша застал Ортегу врасплох — 1:1.



А уже на 14-й минуте "Реал" вышел вперед. Винисиус классной передачей запустил в прорыв по левому флангу Родриго, который ворвался в штрафную, сделал паузу и закатил мяч в ворота с рикошетом от Аканджи — 2:1.



Теперь уже "горожане" оказались в положении уступающей стороны, но с той оборонительной манерой игры, которую они избрали на этот матч, атаковать было непросто. В остатке тайма гости не создали опасных моментов — "Реал" выглядел лучше.



Во втором тайме у гостей появились какие-то зачатки интересной атакующей игры, но хозяева очень остро огрызались.



У "горожан" не все получалось, но они старались и на 66-й минуте были за это вознаграждены. Фил Фоден с подступов к штрафной нанес удар в "девятку" — 2:2.



Не успев прийти в себя, "Реал" пропустил третий гол. Теперь уже Йошко Гвардиол продемонстрировал мастерство дальнего удара, закрутив мяч в притирку со штангой — 2:3.



Но даже в столь сложной ситуации хозяева остались верны себе и на 79-й минуте сравняли счет. Винисиус перевел мяч с левого края штрафной на противоположный, а Федерико Вальверде классно пробил с лету — 3:3.



Зрелищный голь Вальверде воодушевил хозяев на концовку сезона, но счет уже не изменился.



"Реал" и "Сити" устроили роскошный футбольный спектакль, и главным победителем в этот вечер стали зрители. "Горожане" и вели в счете, и уступали, поэтому ничья справедлива.



"Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия) — 3:3 (2:1)



Голы: Диал 12 (авт), Родриго 14, Вальверде 79 — Силва 2, Фоден 66, Гвардиол 71.



"Реал": Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Менди, Кроос (Диас 72), Вальверде, Камавинга, Беллингем, Винисиус (Хоселу 86), Родриго (Модрич 72).



"Манчестер Сити": Ортега, Аканджи, Джон Стоунс, Диаш, Гвардиол, Родри, Ковачич, Силва, Фоден (Альварес 87), Грилиш, Холанд.



Предупреждения: Тчуамени — Аканджи, Силва.