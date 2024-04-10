"Сити" и "Реал" трижды забили друг другу
"Манчестер Сити" устроил голевую феерию на пару с "Реалом" в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов — 3:3.
Несмотря на выздоровление Эдерсона, Штефан Ортега остался на воротах "горожан". Кевин Де Брюйне, Рико Льюис, Оскар Бобб и Хулиан Альварес переместились в запас, уступив свои места в старте Мануэлю Аканджи, Матео Ковачичу, Бернарду Силве и Филу Фодену.
Гостям посчастливилось открыть счет уже на второй минуте. Голкипер "Реала" Андрей Лунин откровенно зевнул удар Бернарду Силвы со штрафного в ближний угол ворот — 0:1.
"Сити" выглядел гораздо увереннее в начале матча, но "Реал" есть "Реал", и хозяевам хватило первого же момента, чтобы сравнять счет. Эдуардо Камавинга нанес дальний удар, а рикошет от Рубена Диаша застал Ортегу врасплох — 1:1.
А уже на 14-й минуте "Реал" вышел вперед. Винисиус классной передачей запустил в прорыв по левому флангу Родриго, который ворвался в штрафную, сделал паузу и закатил мяч в ворота с рикошетом от Аканджи — 2:1.
Теперь уже "горожане" оказались в положении уступающей стороны, но с той оборонительной манерой игры, которую они избрали на этот матч, атаковать было непросто. В остатке тайма гости не создали опасных моментов — "Реал" выглядел лучше.
Во втором тайме у гостей появились какие-то зачатки интересной атакующей игры, но хозяева очень остро огрызались.
У "горожан" не все получалось, но они старались и на 66-й минуте были за это вознаграждены. Фил Фоден с подступов к штрафной нанес удар в "девятку" — 2:2.
Не успев прийти в себя, "Реал" пропустил третий гол. Теперь уже Йошко Гвардиол продемонстрировал мастерство дальнего удара, закрутив мяч в притирку со штангой — 2:3.
Но даже в столь сложной ситуации хозяева остались верны себе и на 79-й минуте сравняли счет. Винисиус перевел мяч с левого края штрафной на противоположный, а Федерико Вальверде классно пробил с лету — 3:3.
Зрелищный голь Вальверде воодушевил хозяев на концовку сезона, но счет уже не изменился.
"Реал" и "Сити" устроили роскошный футбольный спектакль, и главным победителем в этот вечер стали зрители. "Горожане" и вели в счете, и уступали, поэтому ничья справедлива.
"Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия) — 3:3 (2:1)
Голы: Диал 12 (авт), Родриго 14, Вальверде 79 — Силва 2, Фоден 66, Гвардиол 71.
"Реал": Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Менди, Кроос (Диас 72), Вальверде, Камавинга, Беллингем, Винисиус (Хоселу 86), Родриго (Модрич 72).
"Манчестер Сити": Ортега, Аканджи, Джон Стоунс, Диаш, Гвардиол, Родри, Ковачич, Силва, Фоден (Альварес 87), Грилиш, Холанд.
Предупреждения: Тчуамени — Аканджи, Силва.
10.04.2024 00:00
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Последние комментарии:
Портовые бичи это хуже чолси88. Ловят струю даже когда Ливерпул не играет. Редкие обрыганы.
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Бля какие то все каличи в этом году в лч, сито хоть норм был в прошлом, кроме отскока от интера
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Арсенал - 1 место
Лузерка - главное что насолили пенсам
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Для колбасников важно чтобы англы прошли дальше. + по два матча и акценты.
ВЕРИМ!
АМОРИМ!
ПОБЕДИМ!!
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Красивые голешники. Вайбы о матчах Ман Юнайтед и Реала в старые добрые времена.
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надеюсь сергей тихиня сдох обоссавшись и обсравшись
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достойная встреча КОРОЛЕЙ, но на этихаде канчелоте и свинисиус насосут на разгромную победу 1-2
ХАЛА МАДРИД
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Идеальные исходы матчей.
Во-первых сил потратили немало.
Во-вторых изи могут пососать что те, что другие.
В-третьих, аснл он и в Африке аснл хаха
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10.04.2024 00:01 #
redwhitegun
Арсенал был лучше по игре, но все решили детали. В первом тайме чувствовалось что многие игроки нервничают, на АА такого нельзя допускать и не дарить такие моменты мюнхенцам.
Источник: http://fapl.ru/posts/106924/
но у арса хг 1, а баварии 2)
бывает)))
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Король vo98 in,пенсошарамыги спрятались ахахахаха арюююююю
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Беллингем - дно. Холланд - дно.
Арсенал - евролузеры.
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Валвьерде мой брат и друг
Хала Мадрид
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Последние три гола хай-класс
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арсосальчик соснул по xG))
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В Манчестере будет другая игра!
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пососити среалу
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Игра была равна.
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