"Сити" и "Реал" трижды забили друг другу

Фил Фоден "Манчестер Сити" устроил голевую феерию на пару с "Реалом" в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов — 3:3.

Несмотря на выздоровление Эдерсона, Штефан Ортега остался на воротах "горожан". Кевин Де Брюйне, Рико Льюис, Оскар Бобб и Хулиан Альварес переместились в запас, уступив свои места в старте Мануэлю Аканджи, Матео Ковачичу, Бернарду Силве и Филу Фодену.

Гостям посчастливилось открыть счет уже на второй минуте. Голкипер "Реала" Андрей Лунин откровенно зевнул удар Бернарду Силвы со штрафного в ближний угол ворот — 0:1.

"Сити" выглядел гораздо увереннее в начале матча, но "Реал" есть "Реал", и хозяевам хватило первого же момента, чтобы сравнять счет. Эдуардо Камавинга нанес дальний удар, а рикошет от Рубена Диаша застал Ортегу врасплох — 1:1.

А уже на 14-й минуте "Реал" вышел вперед. Винисиус классной передачей запустил в прорыв по левому флангу Родриго, который ворвался в штрафную, сделал паузу и закатил мяч в ворота с рикошетом от Аканджи — 2:1.

Теперь уже "горожане" оказались в положении уступающей стороны, но с той оборонительной манерой игры, которую они избрали на этот матч, атаковать было непросто. В остатке тайма гости не создали опасных моментов — "Реал" выглядел лучше.

Во втором тайме у гостей появились какие-то зачатки интересной атакующей игры, но хозяева очень остро огрызались.

У "горожан" не все получалось, но они старались и на 66-й минуте были за это вознаграждены. Фил Фоден с подступов к штрафной нанес удар в "девятку" — 2:2.

Не успев прийти в себя, "Реал" пропустил третий гол. Теперь уже Йошко Гвардиол продемонстрировал мастерство дальнего удара, закрутив мяч в притирку со штангой — 2:3.

Но даже в столь сложной ситуации хозяева остались верны себе и на 79-й минуте сравняли счет. Винисиус перевел мяч с левого края штрафной на противоположный, а Федерико Вальверде классно пробил с лету — 3:3.

Зрелищный голь Вальверде воодушевил хозяев на концовку сезона, но счет уже не изменился.

"Реал" и "Сити" устроили роскошный футбольный спектакль, и главным победителем в этот вечер стали зрители. "Горожане" и вели в счете, и уступали, поэтому ничья справедлива.

"Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия) — 3:3 (2:1)

Голы: Диал 12 (авт), Родриго 14, Вальверде 79 — Силва 2, Фоден 66, Гвардиол 71.

"Реал": Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Менди, Кроос (Диас 72), Вальверде, Камавинга, Беллингем, Винисиус (Хоселу 86), Родриго (Модрич 72).

"Манчестер Сити": Ортега, Аканджи, Джон Стоунс, Диаш, Гвардиол, Родри, Ковачич, Силва, Фоден (Альварес 87), Грилиш, Холанд.

Предупреждения: Тчуамени — Аканджи, Силва.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, Реал

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2024 00:00

Количество просмотров Просмотров: 1189

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Последние комментарии:




  1. acceptodessa 10.04.2024 00:22 # acceptodessa
    Портовые бичи это хуже чолси88. Ловят струю даже когда Ливерпул не играет. Редкие обрыганы.

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  2. lexa-arsenal 10.04.2024 00:19 # lexa-arsenal
    Бля какие то все каличи в этом году в лч, сито хоть норм был в прошлом, кроме отскока от интера

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  3. lexa-arsenal 10.04.2024 00:16 # lexa-arsenal
    Арсенал - 1 место

    Лузерка - главное что насолили пенсам

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  4. bmw-e34 10.04.2024 00:12 # bmw-e34
    Для колбасников важно чтобы англы прошли дальше. + по два матча и акценты.

    ВЕРИМ!
    АМОРИМ!
    ПОБЕДИМ!!

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  5. brown-ale 10.04.2024 00:09 # brown-ale
    Красивые голешники. Вайбы о матчах Ман Юнайтед и Реала в старые добрые времена.

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  6. satellite 10.04.2024 00:08 # satellite
    надеюсь сергей тихиня сдох обоссавшись и обсравшись

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  7. satellite 10.04.2024 00:07 # satellite
    достойная встреча КОРОЛЕЙ, но на этихаде канчелоте и свинисиус насосут на разгромную победу 1-2

    ХАЛА МАДРИД

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  8. electric 10.04.2024 00:06 # electric
    Идеальные исходы матчей.
    Во-первых сил потратили немало.
    Во-вторых изи могут пососать что те, что другие.
    В-третьих, аснл он и в Африке аснл хаха

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  9. thegodfather 10.04.2024 00:06 # thegodfather
    10.04.2024 00:01 #
    redwhitegun

    Арсенал был лучше по игре, но все решили детали. В первом тайме чувствовалось что многие игроки нервничают, на АА такого нельзя допускать и не дарить такие моменты мюнхенцам.

    Источник: http://fapl.ru/posts/106924/




    но у арса хг 1, а баварии 2)
    бывает)))

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  10. v-0987654321 10.04.2024 00:06 # v-0987654321
    Король vo98 in,пенсошарамыги спрятались ахахахаха арюююююю

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  11. dexter 10.04.2024 00:03 # dexter
    Беллингем - дно. Холланд - дно.

    Арсенал - евролузеры.

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  12. v-0987654321 10.04.2024 00:01 # v-0987654321
    Валвьерде мой брат и друг

    Хала Мадрид

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  13. kukuruzko 10.04.2024 00:01 # kukuruzko
    Последние три гола хай-класс

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  14. narcot 10.04.2024 00:01 # narcot
    арсосальчик соснул по xG))

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  15. sapojnik 10.04.2024 00:01 # sapojnik
    В Манчестере будет другая игра!

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  16. narcot 10.04.2024 00:00 # narcot
    пососити среалу

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  17. reddebil 10.04.2024 00:00 # reddebil
    Игра была равна.

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