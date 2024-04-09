Троссард принес "Арсеналу" ничью против "Баварии"

Леандро Троссард Вышедший на замену Леандро Троссард принес "Арсеналу" ничью в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Баварии".

Относительно победы 0:3 над "Брайтоном" в минувшую субботу из стартового состава "канониров" пропали Александр Зинченко и Габриэль Жезус, которых заменили Якуб Кивер и Габриэль Мартинелли.

Немногим ранее посадив Альфонсо Дэвиса на желтую карточку, на 12-й минуте Сака открыл счет. Бен Уайт со своего фланга сделал короткую передачу на ближний край штрафной, а Букайо нанес обводящий удар из под Эрика Дайера — 1:0.

Однако вели в счете хозяева недолго, получив результативную контратаку на свои ворота после грубой потери мяча на 18-й минуте. Леон Горецка с подступов к штрафной сделал передачу в центр площадки на рывок Сержа Гнабри, а тот в касание направил снаряд в цель — 1:1.

Несколько неожиданный гол придал уверенности гостям, которые на 30-й минуте заработали пенальти. Вильям Салиба сбил в своей штрафной Лероя Сане, а Харри Кейн с 11-метровой отметки поразил ворота Давида Райи — 1:2.

Остаток первого тайма "Арсенал" провел в невыразительных попытках отыграться, а нанесенные "канонирами" удары не представляли большой опасности.

После перерыва "Бавария" сосредоточилась на разрушении и с успехом сдерживала соперника до 76-й минуты, когда вышедший на замену Леандро Троссард пробил в касание из пределов штрафной площади после короткой передачи от стянувшего внимание на себя Габриэля Жезуса — 2:2

Гости все еще могли вернуться в Мюнхен с победой, однако удар Кингсли Комана на последней минуте основного времени пришелся в штангу.

"Бавария" вовсе не выглядела кризисной командой. "Арсеналу" было непросто создавать моменты против столь мастеровитого и опытного соперника, и теперь все решится в ответной встрече в Мюнхене.

"Арсенал" (Англия) — "Бавария" (Германия) — 2:2 (1:2)

Голы: Сака 12, Троссард 76 — Гнабри 18, Кейн 32 (пен).

"Арсенал": Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Кивер (Зинченко 45), Эдегор, Жоржиньо (Жезус 67), Райс, Сака, Хаверц (Партей 86), Мартинелли (Троссард 66).

"Бавария": Нойер, Киммих, Дайер, Де Лигт, Дэвис, Горецка, Лаймер, Сане (Коман 66), Мусиала, Гнабри (Геррейру 70), Кейн.

Предупреждения: Партей — Дэвис, Кейн.


Метки Арсенал, Бавария, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2024 23:55

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  1. lexa-arsenal 10.04.2024 00:04 # lexa-arsenal
    Ещё 2 гола до первого Баварии могли закатить и контролить игру как с самого начала, нет бля нужно накосячить и атаке Баварии дать играть, пиздец . Ниче пацаны кроме хаверцов жезусов первый раз в лч с более менее соперником, бывает. Но атака кстати поживее чем у сита у баварии

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  2. redwhitegun 10.04.2024 00:01 # redwhitegun
    Арсенал был лучше по игре, но все решили детали. В первом тайме чувствовалось что многие игроки нервничают, на АА такого нельзя допускать и не дарить такие моменты мюнхенцам.

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  3. edgarkuznetsov 10.04.2024 00:01 # edgarkuznetsov
    Ебучая Макака симулянт

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  4. electric 10.04.2024 00:00 # electric
    Идеальные исходы матчей.
    Во-первых сил потратили немало.
    Во-вторых изи могут пососать что те, что другие.
    В-третьих, аснл он и в Африке аснл хаха

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  5. lexa-arsenal 10.04.2024 00:00 # lexa-arsenal
    Хуйня

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  6. acceptodessa 09.04.2024 23:58 # acceptodessa
    Ничего не решено. Судейка вполне мог давать пеналь, но не дал и хуй с ним.

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  7. girasimus 09.04.2024 23:58 # girasimus
    Ну хоть интрига будет в ответке.

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  8. narcot 09.04.2024 23:56 # narcot
    зеропуки в моче))

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