Троссард принес "Арсеналу" ничью против "Баварии"

Вышедший на замену Леандро Троссард принес "Арсеналу" ничью в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Баварии".

Относительно победы 0:3 над "Брайтоном" в минувшую субботу из стартового состава "канониров" пропали Александр Зинченко и Габриэль Жезус, которых заменили Якуб Кивер и Габриэль Мартинелли.



Немногим ранее посадив Альфонсо Дэвиса на желтую карточку, на 12-й минуте Сака открыл счет. Бен Уайт со своего фланга сделал короткую передачу на ближний край штрафной, а Букайо нанес обводящий удар из под Эрика Дайера — 1:0.



Однако вели в счете хозяева недолго, получив результативную контратаку на свои ворота после грубой потери мяча на 18-й минуте. Леон Горецка с подступов к штрафной сделал передачу в центр площадки на рывок Сержа Гнабри, а тот в касание направил снаряд в цель — 1:1.



Несколько неожиданный гол придал уверенности гостям, которые на 30-й минуте заработали пенальти. Вильям Салиба сбил в своей штрафной Лероя Сане, а Харри Кейн с 11-метровой отметки поразил ворота Давида Райи — 1:2.



Остаток первого тайма "Арсенал" провел в невыразительных попытках отыграться, а нанесенные "канонирами" удары не представляли большой опасности.



После перерыва "Бавария" сосредоточилась на разрушении и с успехом сдерживала соперника до 76-й минуты, когда вышедший на замену Леандро Троссард пробил в касание из пределов штрафной площади после короткой передачи от стянувшего внимание на себя Габриэля Жезуса — 2:2



Гости все еще могли вернуться в Мюнхен с победой, однако удар Кингсли Комана на последней минуте основного времени пришелся в штангу.



"Бавария" вовсе не выглядела кризисной командой. "Арсеналу" было непросто создавать моменты против столь мастеровитого и опытного соперника, и теперь все решится в ответной встрече в Мюнхене.



"Арсенал" (Англия) — "Бавария" (Германия) — 2:2 (1:2)



Голы: Сака 12, Троссард 76 — Гнабри 18, Кейн 32 (пен).



"Арсенал": Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Кивер (Зинченко 45), Эдегор, Жоржиньо (Жезус 67), Райс, Сака, Хаверц (Партей 86), Мартинелли (Троссард 66).



"Бавария": Нойер, Киммих, Дайер, Де Лигт, Дэвис, Горецка, Лаймер, Сане (Коман 66), Мусиала, Гнабри (Геррейру 70), Кейн.



Предупреждения: Партей — Дэвис, Кейн.