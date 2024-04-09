"Сити" по-прежнему заинтересован в Пакете

"Манчестер Сити" по-прежнему заинтересован в приобретении атакующего полузащитника "Вест Хэма" Лукаса Пакеты.

Пакета был целью для "Сити" еще прошлым летом, однако сделка сорвалась после того, как FA начала расследование насчет возможного нарушения Лукасом запрета на ставки.



Пакета находится в неведении насчет того, как продвигается расследование, но это не мешает Лукасу хорошо играть за "Вест Хэм" и сборную Бразилии.



По информации Evening Standard, Пакета остается на радаре у "Сити", и грядущим летом "горожанам" будет проще заполучить Лукаса.



Дело в том, что с июня в контракте Пакеты начнет действовать пункт, позволяющий выкупить 26-летнего бразильца у "Вест Хэма" за фиксированную сумму в 85 миллионов фунтов.



В 36 матчах этого сезона Пакета забил восемь голов и отдал семь результативных передач и сейчас вместе с командой Дэвида Мойеса готовится к четвертьфинальному противостоянию с "Байером" в Лиге Европы.