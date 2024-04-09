Четверо игроков "Ливерпуля" возобновили полноценные тренировки
Лазарет "Ливерпуля" значительно опустел после возвращения к полноценным тренировкам четырех игроков первой команды.
Как сообщает Daily Mail, во вторник вместе со своими партнерами по "Ливерпулю" занимались голкипер Алиссон, защитник Трент Александер-Арнольд, полузащитник Стефан Байчетич и нападающего Диогу Жота.
Из-за травмы задней поверхности бедра Алиссон не играет за "Ливерпуль" с поражения 3:1 от "Арсенала" в начале февраля, тогда как Трент пропустил почти два месяца с повреждением колена.
Жота в свою очередь отсутствует с вынужденной замены против "Брентфорда" в середине февраля, а Байчетич и вовсе сыграл лишь два матча в этом сезоне из-за проблем с бедром.
Таким образом, все четверо могут получить игровые минуты в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Аталанты" в четверг.
09.04.2024 22:00
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