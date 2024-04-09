Четверо игроков "Ливерпуля" возобновили полноценные тренировки

Лазарет "Ливерпуля" значительно опустел после возвращения к полноценным тренировкам четырех игроков первой команды.

Как сообщает Daily Mail, во вторник вместе со своими партнерами по "Ливерпулю" занимались голкипер Алиссон, защитник Трент Александер-Арнольд, полузащитник Стефан Байчетич и нападающего Диогу Жота.



Из-за травмы задней поверхности бедра Алиссон не играет за "Ливерпуль" с поражения 3:1 от "Арсенала" в начале февраля, тогда как Трент пропустил почти два месяца с повреждением колена.



Жота в свою очередь отсутствует с вынужденной замены против "Брентфорда" в середине февраля, а Байчетич и вовсе сыграл лишь два матча в этом сезоне из-за проблем с бедром.



Таким образом, все четверо могут получить игровые минуты в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Аталанты" в четверг.