Мактоминей пропустит до трех недель

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей пропустит две-три недели с травмой колена.

Мактоминей неожиданно не попал в заявку "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье (2:2).



По информации Daily Mail, дело в том, что тремя днями ранее, когда "Юнайтед" потерпел поражение 4:3 в гостях у "Челси", Скотт чересчур разогнул коленный состав.



Эта проблема не считается серьезной и не нуждается в операции, но две-три недели Мактоминей, подписавший персональный спонсорский контракт с Adidas, пропустит.



Таким образом, 27-летний шотландец всерьез рискует не сыграть в полуфинале Кубка Англии против "Ковентри" на "Уэмбли" 21 апреля.