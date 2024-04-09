Мактоминей пропустит до трех недель
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей пропустит две-три недели с травмой колена.
Мактоминей неожиданно не попал в заявку "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье (2:2).
По информации Daily Mail, дело в том, что тремя днями ранее, когда "Юнайтед" потерпел поражение 4:3 в гостях у "Челси", Скотт чересчур разогнул коленный состав.
Эта проблема не считается серьезной и не нуждается в операции, но две-три недели Мактоминей, подписавший персональный спонсорский контракт с Adidas, пропустит.
Таким образом, 27-летний шотландец всерьез рискует не сыграть в полуфинале Кубка Англии против "Ковентри" на "Уэмбли" 21 апреля.
09.04.2024 21:00
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