Дайер: "Я должен быть частью сборной Англии"

Защитник "Баварии" Эрик Дайер заявил, что играет в лучший футбол за свою карьеру и заслуживает вызываться в сборную Англии.

30-летний Дайер, на счету которого 49 матчей за сборную Англии, не играет за национальную команду с победы над Сенегалом в 1/8 финала Чемпионата Мира в Катаре в декабре 2022.



Дайер, который в январе сменил "Тоттенхэм" на "Баварию", доволен своей клубной формой и не понимает, почему главный тренер англичан Гарет Саутгейт ее не замечает.



"Я бы не сказал, что у меня был какой-либо упадок формы после Чемпионата Мира. После прихода Конте в "Тоттенхэм" я стал играть в лучший футбол за свою карьеру, и я продолжаю делать это до сих пор".



"Люди думают, что мне 37 или вроде того, но мне 30 лет, и я ничуть не близок к концу своего пикового периода. Полагаю, это и есть мой пик".



"Я хочу быть частью сборной Англии, и я верю, что должен быть ее частью. Я соответствую необходимому уровню", — цитирует Дайера BBC.