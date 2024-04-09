Тухель: "Арсенал" — лучшая команда в Премьер-Лиге"
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель назвал "Арсенал" "лучшей командой в Премьер-Лиге".
Провалившись в Бундеслиге, "Бавария" уже не имеет другой мотивации на этот сезон, кроме Лиги Чемпионов, и во вторник вечером команду Тухеля ждет матч 1/4 финала против "Арсенала" на "Эмирейтс".
Тухель относится к "Арсеналу" с предельным уважением, но в то же время чувствует, что "Бавария" способна "причинить боль" лидеру английского первенства.
"В данный момент "Арсенал" — лучшая команда в Премьер-Лиге. Они это заслужили, вся статистика показывает это".
"Они в отличной форме и играют на высоком уровне последние два сезона, так что это огромное испытание для нас".
"Это второй год, когда они играют на этом действительно высоком уровне. Они так энергичны на поле и могут поддерживать это на протяжении длительного времени".
"Мы знаем свои сильные стороны и знаем, как хотим причинить им боль. Мы знаем, что в Лиге Чемпионов у нас больше опыта за последние годы. Мы хотим использовать это преимущество", — цитирует Тухеля Sky Sports.
09.04.2024 19:00
Просмотров: 502
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
База!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий