"Бавария" хочет купить Амаду Онана

"Бавария" заинтересована в приобретении полузащитника "Эвертона" Амаду Онана грядущим летом.

Онана выступает за "Эвертон" после своего перехода из "Лилля" за 33 миллиона фунтов в августе 2022 и является одним из лучших игроков команды Шона Дайча.



Своей игрой за "Эвертон" Онана привлек внимание ряда больших клубов Премьер-Лиги, однако The Telegraph утверждает, что "Бавария" тоже намерена побороться за 22-летнего бельгийца.



Анализируя свое провальное выступление в этом сезоне Бундеслиги, "Бавария" собирается укрепить ряд позиций в летнее трансферное окно, включая опорную зону.



"Бавария" пыталась обзавестись опорником еще прошлым летом, однако переход Жоау Палиньи из "Фулхэма" сорвался в последний момент.



Продажа Онана может принести "Эвертону" свыше 60 млн. фунтов. Если "ириски" не смогут удержаться в Премьер-Лиге, их шансы удержать Амаду будут стремиться к нулю.