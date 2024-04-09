Джон Мерто покидает "Юнайтед"

Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мерто покидает свой пост.

Став совладельцем "Юнайтед", сэр Джим Рэтклифф сразу же взялся на обновление структуры управления клуба с "Олд Траффорд".



Рэтклифф назначил Омара Берраду из "Манчестер Сити" на должность исполнительного директора, а также решил переманить спортивных директоров Дэна Эшуорта из "Ньюкасла" и Джейсона Уилкокса из "Саутгемптона".



По информации Sky Sports, как раз Эшуорт и станет прямой заменой Мерто, когда "Юнайтед" окончательно договорится с "Ньюкаслом" о компенсации за переведенного в оплачиваемый отпуск Дэна.



Мерто присоединился к "Юнайтед" в 2013 году, прежде поработав в "Фулхэме" и "Эвертоне". На свою текущую должность Джон был назначен в 2021.