"Ньюкасл" близок к новому контракту с Жоэлинтоном

"Ньюкасл" совершил прорыв в переговорах со своим полузащитником Жоэлинтоном о новом контракте.

Еще несколько месяцев назад казалось, что "Ньюкасл" будет вынужден продать Жоэлинтона грядущим летом, когда от действующего контракта игрока сборной Бразилии останется только один год.



Однако The Telegraph может подтвердить, что за последнее время "Ньюкасл" провел серию позитивных встреч с Жоэлинтоном и его агентами, и сторонам удалось преодолеть существовавшие разногласия.



В данный момент "Ньюкасл" близок к компромиссу с Жоэлинтоном по условиям нового контракта до 2028 года, который сделает 27-летнего бразильца одним из самых высокооплачиваемых игроков на "Сент-Джеймс Парк".



Жоэлинтон выступает за "Ньюкасл" после своего перехода из "Хоффенхайма" за 40 миллионов фунтов в 2019 году и является ключевым игроком команды Эдди Хау.