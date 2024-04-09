"Вест Хэм" планирует побороться за Адарабиойо

"Вест Хэм" планирует побороться за центрального защитника "Фулхэма" Тосина Адарабиойо.

Действующий контракт Адарабиойо с "Фулхэмом" истекает в конце этого сезона, и возможность заполучить Тосина свободным агентом выглядит привлекательно для многих клубов, включая "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Милан".



Однако такого рода конкуренция не страшит "Вест Хэм", который остро нуждается в усилении обороны. Достаточно сказать, что "молотобойцы" пропустили 56 голов в этом сезоне Премьер-Лиги.



Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес испытывает обеспокоенность по поводу выбора центральных защитников, потому что Найеф Агерд будет выставлен на трансфер летом, Курт Зума испытывает проблемы с физической готовностью, а контракт 35-летнего Анджело Огбонны вскоре истекает.



Добавим, Адарабиойо очень уверенно проводит этот сезон и является ключевым игроком команды Марку Силвы. При этом "Фулхэм" еще не потерял надежд склонить 26-летнего англичанина к новой сделке, сообщает The Guardian.