Каземиро плохо спит из-за результатов "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро признался, что потерял сон из-за нестабильных результатов в этом сезоне.

"Юнайтед" очень нестабильно проводит этот сезон и сейчас, не выиграв ни одного из трех последних матчей, находится только на шестом месте в Премьер-Лиге.



По словам Каземиро, с такими результатами "Юнайтед" нет смысла думать о борьбе за победу в Премьер-Лиге или о попадании в Лигу Чемпионов. 32-летний бразилец предлагает "красным дьяволам" сосредоточиться на ближайшем матче.



"Это сложно. То, что мы не сражаемся за трофеи, беспокоит меня больше всего. Мы в 20 очках от первого места. Когда я думаю о том, чтобы делать что-нибудь по-другому, то иногда даже не могу уснуть. Такова реальность. Для нас нет смысла думать о титуле или о зоне Лиги Чемпионов — нам нужно думать о сегодняшних матчах".



"Нам нужно думать о том, что нас ждет день за днем. У нас была возможность набрать девять очков в последних матчах, но мы набрали два. Мы расстроены. Мы должны двигаться матч за матчем, думая о ближайшей игре — против "Борнмута", — сообщил Каземиро ESPN Brasil.