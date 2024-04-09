Каземиро плохо спит из-за результатов "Юнайтед"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро признался, что потерял сон из-за нестабильных результатов в этом сезоне.
"Юнайтед" очень нестабильно проводит этот сезон и сейчас, не выиграв ни одного из трех последних матчей, находится только на шестом месте в Премьер-Лиге.
По словам Каземиро, с такими результатами "Юнайтед" нет смысла думать о борьбе за победу в Премьер-Лиге или о попадании в Лигу Чемпионов. 32-летний бразилец предлагает "красным дьяволам" сосредоточиться на ближайшем матче.
"Это сложно. То, что мы не сражаемся за трофеи, беспокоит меня больше всего. Мы в 20 очках от первого места. Когда я думаю о том, чтобы делать что-нибудь по-другому, то иногда даже не могу уснуть. Такова реальность. Для нас нет смысла думать о титуле или о зоне Лиги Чемпионов — нам нужно думать о сегодняшних матчах".
"Нам нужно думать о том, что нас ждет день за днем. У нас была возможность набрать девять очков в последних матчах, но мы набрали два. Мы расстроены. Мы должны двигаться матч за матчем, думая о ближайшей игре — против "Борнмута", — сообщил Каземиро ESPN Brasil.
09.04.2024 14:00
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да съеби ты нахуй в аравию уже
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Нестабильных? По моему они стабильно хуёвые)
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