Каземиро плохо спит из-за результатов "Юнайтед"

Каземиро Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро признался, что потерял сон из-за нестабильных результатов в этом сезоне.

"Юнайтед" очень нестабильно проводит этот сезон и сейчас, не выиграв ни одного из трех последних матчей, находится только на шестом месте в Премьер-Лиге.

По словам Каземиро, с такими результатами "Юнайтед" нет смысла думать о борьбе за победу в Премьер-Лиге или о попадании в Лигу Чемпионов. 32-летний бразилец предлагает "красным дьяволам" сосредоточиться на ближайшем матче.

"Это сложно. То, что мы не сражаемся за трофеи, беспокоит меня больше всего. Мы в 20 очках от первого места. Когда я думаю о том, чтобы делать что-нибудь по-другому, то иногда даже не могу уснуть. Такова реальность. Для нас нет смысла думать о титуле или о зоне Лиги Чемпионов — нам нужно думать о сегодняшних матчах".

"Нам нужно думать о том, что нас ждет день за днем. У нас была возможность набрать девять очков в последних матчах, но мы набрали два. Мы расстроены. Мы должны двигаться матч за матчем, думая о ближайшей игре — против "Борнмута", — сообщил Каземиро ESPN Brasil.


Метки Каземиро, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2024 14:00

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  1. narcot 09.04.2024 14:25 # narcot
    да съеби ты нахуй в аравию уже

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  2. redwhitegun 09.04.2024 14:24 # redwhitegun
    Нестабильных? По моему они стабильно хуёвые)

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  3. high-malvern 09.04.2024 14:07 # high-malvern
    Фантазии: Борьба за всевозможные кубки с МЮ. Реальность: тяжелые думы об игре с Борнмутом.

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  4. kagawa 09.04.2024 14:03 # kagawa
    По этой же причине большинство здравомыслящих фанов МЮ перестали смотреть матчи МЮ

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