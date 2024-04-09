Жезус: "Не помню, когда последний раз играл без боли"

Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус сделал неожиданное признание о своем здоровье в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Баварии".

В декабре 2022 Жезус перенес операцию на колене, из-за чего ему пришлось пропустить поездку на Чемпионат Мира в Катаре со сборной Бразилии.



И хотя тогда Габриэль провел вне игры только 99 дней, с тех пор колено продолжает регулярно беспокоить 27-летнего нападающего, который в этом сезоне Премьер-Лиги отметился только 15 появлениями в стартовом составе "Арсенала".



"Я не помню последний день, когда играл в футбол без боли, поэтому я не могу жаловаться. Я просто пытаюсь хорошо восстанавливаться, чтобы быть готовым. Обычно мне мне нравится обсуждать свою физическую форму. После Чемпионата Мира я перенес ту травму колена, после которой я хорошо восстановился, но в предсезонный период у меня случился рецидив".



"Я сыграл что-то около трех матчей подряд по 90 минут, и боль в колене вернулась. Затем, во время тренировки, меня ударили по колену. Я просто стараюсь быть готовым и помогать "Арсеналу", насколько могу. К сожалению, у меня были некоторые проблемы, и люди не всегда это видят. Но духом я стараюсь быть сильным. Вот и все", — цитирует Жезуса Daily Mirror.