Аморим договорился с "Ливерпулем"

Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим достиг принципиальной договоренности с "Ливерпулем" о своем переходе в мерсисайдский клуб после окончания этого сезона.

Поиски преемника для Юргена Клоппа, покидающего "Ливерпуль" в конце сезона, ускорились после назначений Майкла Эдвардса и Ричарда Хьюза, которые стали исполнительным директором по футболу компании FSG и спортивным директором "красных", соответственно.



Поскольку Хаби Алонсо предпочел остаться в "Байере" на следующий сезон, Эдвардс и Хьюз сосредоточили свое внимание на Амориме, и 39-летний португалец проявил заинтересованность к работе в "Ливерпуле".



Как сейчас сообщает Sky Sport Germany, у Аморима и "Ливерпуля" уже есть устная принципиальная договоренность о контракте до 2027 года, но сторонам все еще нужно согласовать некоторые детали, включая положенную "Спортингу" компенсацию.



Сообщается, что Аморим также был в шорт-листе "Баварии" на замену Томасу Тухелю, однако немецкий гранд предпочитает Роберто Де Дзерби из "Брайтона". А в прошлом свои запросы насчет Рубена делал "Челси".