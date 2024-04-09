Аморим договорился с "Ливерпулем"

Рубен Аморим Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим достиг принципиальной договоренности с "Ливерпулем" о своем переходе в мерсисайдский клуб после окончания этого сезона.

Поиски преемника для Юргена Клоппа, покидающего "Ливерпуль" в конце сезона, ускорились после назначений Майкла Эдвардса и Ричарда Хьюза, которые стали исполнительным директором по футболу компании FSG и спортивным директором "красных", соответственно.

Поскольку Хаби Алонсо предпочел остаться в "Байере" на следующий сезон, Эдвардс и Хьюз сосредоточили свое внимание на Амориме, и 39-летний португалец проявил заинтересованность к работе в "Ливерпуле".

Как сейчас сообщает Sky Sport Germany, у Аморима и "Ливерпуля" уже есть устная принципиальная договоренность о контракте до 2027 года, но сторонам все еще нужно согласовать некоторые детали, включая положенную "Спортингу" компенсацию.

Сообщается, что Аморим также был в шорт-листе "Баварии" на замену Томасу Тухелю, однако немецкий гранд предпочитает Роберто Де Дзерби из "Брайтона". А в прошлом свои запросы насчет Рубена делал "Челси".


Метки Аморим, Ливерпуль, Спортинг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2024 12:00

Количество просмотров Просмотров: 826

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Последние комментарии:




  1. bangladesh 09.04.2024 12:51 # bangladesh
    это новость дня потаскушки

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  2. high-malvern 09.04.2024 12:25 # high-malvern
    Рубен Аморим 6% в голосовалке, ливерных наебали.

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  3. alexomck 09.04.2024 12:14 # alexomck
    повезло Ливерпулю, отскочили от Алонсо

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  4. narcot 09.04.2024 12:07 # narcot
    29.02.2024 09:59 #
    largo-winch

    Поскорее бы Гвардиола съебался, не терпится посмотреть на противостояние Артеты и Алонсо
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  5. cobain-lfc 09.04.2024 12:03 # cobain-lfc
    РОССИЯ
    ПУТИН
    АМОРИМ

    Какая же всем пизда

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