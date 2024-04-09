Аморим договорился с "Ливерпулем"
Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим достиг принципиальной договоренности с "Ливерпулем" о своем переходе в мерсисайдский клуб после окончания этого сезона.
Поиски преемника для Юргена Клоппа, покидающего "Ливерпуль" в конце сезона, ускорились после назначений Майкла Эдвардса и Ричарда Хьюза, которые стали исполнительным директором по футболу компании FSG и спортивным директором "красных", соответственно.
Поскольку Хаби Алонсо предпочел остаться в "Байере" на следующий сезон, Эдвардс и Хьюз сосредоточили свое внимание на Амориме, и 39-летний португалец проявил заинтересованность к работе в "Ливерпуле".
Как сейчас сообщает Sky Sport Germany, у Аморима и "Ливерпуля" уже есть устная принципиальная договоренность о контракте до 2027 года, но сторонам все еще нужно согласовать некоторые детали, включая положенную "Спортингу" компенсацию.
Сообщается, что Аморим также был в шорт-листе "Баварии" на замену Томасу Тухелю, однако немецкий гранд предпочитает Роберто Де Дзерби из "Брайтона". А в прошлом свои запросы насчет Рубена делал "Челси".
09.04.2024 12:00
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Последние комментарии:
это новость дня потаскушки
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Рубен Аморим 6% в голосовалке, ливерных наебали.
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повезло Ливерпулю, отскочили от Алонсо
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29.02.2024 09:59 #
largo-winch
Поскорее бы Гвардиола съебался, не терпится посмотреть на противостояние Артеты и Алонсо
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РОССИЯ
ПУТИН
АМОРИМ
Какая же всем пизда
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