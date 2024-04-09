Анонс матча "Реал" — "Манчестер Сити"

Во вторник вечером история противостояния "Манчестер Сити" и "Реала" в плей-офф Лиги Чемпионов получит свое развитие.

"Сити" и "Реал" пересекаются в Лиге Чемпионов третий сезон подряд. И если в 2022 году испанский гранд взял верх в 1/2 финала, то в прошлой кампании удача была на стороне "горожан", которые, также в полуфинале, одержали убедительную победу 5:1 по сумме двух матчей.



Однако у главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы нет сомнений, что снова выбить "Реал" из элитного европейского турнира будет непросто.



"Будет очень сложно повторить это. Победить "Реал" два раза подряд невозможно. Они извлекли урок и будут жаждать мести. У них есть чувство гордости", — сообщил прессе Гвардиола.



В преддверии этого матча "Реал" обратился за разрешением к УЕФА закрыть крышу "Бернабеу" для улучшения атмосферы на своем стадионе.



- "Реал" имеет небольшое преимущество в очных встречах с "Сити", одержав четыре победы в 10 матчах при трех поражениях.



- "Реал" выиграл только один из шести последних матчей против "Сити" в Лиге Чемпионов.



- В четырех предыдущих матчах "Реала" и "Сити" было забито 17 голов.



- "Реал" пропустил 17 голов в 10 матчах против "Сити" в Лиге Чемпионов.



- Хосеп Гвардиола как тренер проиграл только один из восьми последних матчей против команд Карло Анчелотти.



- "Сити" выиграл все 10 своих последних матчей в Лиге Чемпионов. В истории турнира только у "Баварии" была более продолжительная победная серия.



Гвардиоле предстоит выбрать голкипера между Штефаном Ортегой, сыгравшим четыре последних матча "Сити", и выздоровевшим Эдерсоном. Натан Аке и Кайл Уолкер в Мадрид не приехали из-за травм. Йошко Гвардиол под вопросом.



Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

"Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия)

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз