Анонс матча "Арсенал — "Бавария"

Во вторник вечером "Арсенал" проведет первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов, сыграв дома с "Баварией".

К этому матчу "Арсенал" подходит лидером Премьер-Лиги, тогда как "Бавария" сохраняет исключительно математические шансы на защиту титула Бундеслиги, где 16 очков уступает лидирующему "Байеру".



Особую мотивацию в составе "Баварии" будет иметь Харри Кейн, для которого этот сезон станет бестрофейным, если он не преуспеет со своим новым клубом в Лиге Чемпионов. После своего переезда в Мюнхен из "Тоттенхэма" прошлым летом капитан сборной Англии забил 38 голов во всех соревнованиях.



"Думаю, Харри приятно оказаться здесь, в четвертьфинале Лиги Чемпионов против "Арсенала". Он будет очень рад забить, и я не вижу ничего, что бы сдерживало его. Харри всегда помогает тебе побеждать. Он поможет нам сыграть хорошо", — сообщил главный тренер "Баварии" Томас Тухель.



- "Арсенал" проиграл все три последних матча против "Баварии" с одинаковым счетом 5:1. Одно из этих поражений — в марте 2017 — стало самым крупным для "канониров" на "Эмирейтс" во всех соревнованиях.



- Это пятый сезон, когда "Арсенал" и "Бавария" пересекаются в плей-офф Лиги Чемпионов. Немецкая команда проходила дальше все четыре предыдущих раза, причем все четыре пришлись на 1/8 финала (2004/05, 2012/13, 2013/14 и 2016/17).



- Это будет первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов для "Арсенала" с сезона 2009/10, когда "канониры" по сумме двух встреч уступили "Барселоне" Хосепа Гвардиолы 6:3.



- "Арсенал" проходил дальше только в двух из семи своих четвертьфиналов в Лиге Чемпионов / Кубке европейских чемпионов.



- Вингер "Арсенала" Букайо Сака поучаствовал в семи голах в семи матчах этого розыгрыша Лиги Чемпионов (3 гола, 4 "ассиста").



- "Бавария" проиграла оба своих последних выездных матча в плей-офф Лиги Чемпионов (3:0 "Манчестер Сити" и 1:0 "Лацио"), но три гостевых поражения подряд на стадии на вылет с мюнхенцами не случались с апреля 2009 по апрель 2010.



- Нападающий "Баварии" Харри Кейн забил 14 голов в 19 матчах против "Арсенала" за карьеру. Чаще он забивал только "Лестеру" (20) и "Эвертону" (16).



Единственной потерей "Арсенала" остается защитник Юрриен Тимбер, который из-за травмы колена не играет с первого тура Премьер-Лиги.



Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

"Арсенал" (Англия) — "Бавария" (Германия)

Лондон. Стадион "Эмирейтс". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз