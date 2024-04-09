Анонс матча "Арсенал — "Бавария"

Кай Хаверц и Деклан Райс Во вторник вечером "Арсенал" проведет первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов, сыграв дома с "Баварией".

К этому матчу "Арсенал" подходит лидером Премьер-Лиги, тогда как "Бавария" сохраняет исключительно математические шансы на защиту титула Бундеслиги, где 16 очков уступает лидирующему "Байеру".

Особую мотивацию в составе "Баварии" будет иметь Харри Кейн, для которого этот сезон станет бестрофейным, если он не преуспеет со своим новым клубом в Лиге Чемпионов. После своего переезда в Мюнхен из "Тоттенхэма" прошлым летом капитан сборной Англии забил 38 голов во всех соревнованиях.

"Думаю, Харри приятно оказаться здесь, в четвертьфинале Лиги Чемпионов против "Арсенала". Он будет очень рад забить, и я не вижу ничего, что бы сдерживало его. Харри всегда помогает тебе побеждать. Он поможет нам сыграть хорошо", — сообщил главный тренер "Баварии" Томас Тухель.

- "Арсенал" проиграл все три последних матча против "Баварии" с одинаковым счетом 5:1. Одно из этих поражений — в марте 2017 — стало самым крупным для "канониров" на "Эмирейтс" во всех соревнованиях.

- Это пятый сезон, когда "Арсенал" и "Бавария" пересекаются в плей-офф Лиги Чемпионов. Немецкая команда проходила дальше все четыре предыдущих раза, причем все четыре пришлись на 1/8 финала (2004/05, 2012/13, 2013/14 и 2016/17).

- Это будет первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов для "Арсенала" с сезона 2009/10, когда "канониры" по сумме двух встреч уступили "Барселоне" Хосепа Гвардиолы 6:3.

- "Арсенал" проходил дальше только в двух из семи своих четвертьфиналов в Лиге Чемпионов / Кубке европейских чемпионов.

- Вингер "Арсенала" Букайо Сака поучаствовал в семи голах в семи матчах этого розыгрыша Лиги Чемпионов (3 гола, 4 "ассиста").

- "Бавария" проиграла оба своих последних выездных матча в плей-офф Лиги Чемпионов (3:0 "Манчестер Сити" и 1:0 "Лацио"), но три гостевых поражения подряд на стадии на вылет с мюнхенцами не случались с апреля 2009 по апрель 2010.

- Нападающий "Баварии" Харри Кейн забил 14 голов в 19 матчах против "Арсенала" за карьеру. Чаще он забивал только "Лестеру" (20) и "Эвертону" (16).

Единственной потерей "Арсенала" остается защитник Юрриен Тимбер, который из-за травмы колена не играет с первого тура Премьер-Лиги.

Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
"Арсенал" (Англия) — "Бавария" (Германия)
Лондон. Стадион "Эмирейтс". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, Арсенал, Бавария, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2024 10:00

Количество просмотров Просмотров: 784

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Последние комментарии:




  1. gary47 09.04.2024 11:07 # gary47
    Удачи канонирам, хотя я практически не верю в их дальнейшее продвижение в ЛЧ

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  2. alexomck 09.04.2024 11:03 # alexomck
    Побеждать с разницей в 2-3 мяча, дабы к ответке спокойней подходить. Бавария сейчас не ровня Арсеналу, немцам пропасть до команды Артеты.

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  3. ab55khan 09.04.2024 10:41 # ab55khan
    Хаверц порешает!

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  4. vagifspurs 09.04.2024 10:32 # vagifspurs
    Кейн хет-трик

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  5. fiezzo 09.04.2024 10:24 # fiezzo
    Россия
    Путин
    Ливерпуль

    Будут смотреть этот матч

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  6. uyga 09.04.2024 10:13 # uyga
    Матчи огонь конечно сегодня, даже не знаю что выбрать для просмотра

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  7. largo-winch 09.04.2024 10:08 # largo-winch
    Удачи натуралам.

    (ответить)

  8. lexa-arsenal 09.04.2024 10:08 # lexa-arsenal
    pycoe6

    фатимуля, как онана оказался на позиции вратаря в команде текущего сезона по версии хускорд? опять тебя выебли)
    (ответить)

    quavo

    да пошел ты на хуй дебил со своим онаной, и со своим хускором, конченая ты залупа, заебал ты меня уже

    Источник: http://fapl.ru/posts/106883/?c=1#c7912401

    (ответить)

  9. lexa-arsenal 09.04.2024 10:07 # lexa-arsenal
    Arsenal - Bayern Munich


    Odds
    1.75 | 4.26 | 4.82

    ор

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  10. chelsae88 09.04.2024 10:04 # chelsae88
    Удачи Баварии в борьбе с заднеприводным недоразумением

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  11. chelsae88 09.04.2024 10:03 # chelsae88
    Удачи Баварии в борьбе с заднеприводным злом!

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