Анонс матча "Арсенал — "Бавария"
Во вторник вечером "Арсенал" проведет первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов, сыграв дома с "Баварией".
К этому матчу "Арсенал" подходит лидером Премьер-Лиги, тогда как "Бавария" сохраняет исключительно математические шансы на защиту титула Бундеслиги, где 16 очков уступает лидирующему "Байеру".
Особую мотивацию в составе "Баварии" будет иметь Харри Кейн, для которого этот сезон станет бестрофейным, если он не преуспеет со своим новым клубом в Лиге Чемпионов. После своего переезда в Мюнхен из "Тоттенхэма" прошлым летом капитан сборной Англии забил 38 голов во всех соревнованиях.
"Думаю, Харри приятно оказаться здесь, в четвертьфинале Лиги Чемпионов против "Арсенала". Он будет очень рад забить, и я не вижу ничего, что бы сдерживало его. Харри всегда помогает тебе побеждать. Он поможет нам сыграть хорошо", — сообщил главный тренер "Баварии" Томас Тухель.
- "Арсенал" проиграл все три последних матча против "Баварии" с одинаковым счетом 5:1. Одно из этих поражений — в марте 2017 — стало самым крупным для "канониров" на "Эмирейтс" во всех соревнованиях.
- Это пятый сезон, когда "Арсенал" и "Бавария" пересекаются в плей-офф Лиги Чемпионов. Немецкая команда проходила дальше все четыре предыдущих раза, причем все четыре пришлись на 1/8 финала (2004/05, 2012/13, 2013/14 и 2016/17).
- Это будет первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов для "Арсенала" с сезона 2009/10, когда "канониры" по сумме двух встреч уступили "Барселоне" Хосепа Гвардиолы 6:3.
- "Арсенал" проходил дальше только в двух из семи своих четвертьфиналов в Лиге Чемпионов / Кубке европейских чемпионов.
- Вингер "Арсенала" Букайо Сака поучаствовал в семи голах в семи матчах этого розыгрыша Лиги Чемпионов (3 гола, 4 "ассиста").
- "Бавария" проиграла оба своих последних выездных матча в плей-офф Лиги Чемпионов (3:0 "Манчестер Сити" и 1:0 "Лацио"), но три гостевых поражения подряд на стадии на вылет с мюнхенцами не случались с апреля 2009 по апрель 2010.
- Нападающий "Баварии" Харри Кейн забил 14 голов в 19 матчах против "Арсенала" за карьеру. Чаще он забивал только "Лестеру" (20) и "Эвертону" (16).
Единственной потерей "Арсенала" остается защитник Юрриен Тимбер, который из-за травмы колена не играет с первого тура Премьер-Лиги.
Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
"Арсенал" (Англия) — "Бавария" (Германия)
Лондон. Стадион "Эмирейтс". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
09.04.2024 10:00
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Последние комментарии:
Удачи канонирам, хотя я практически не верю в их дальнейшее продвижение в ЛЧ
(ответить)
Побеждать с разницей в 2-3 мяча, дабы к ответке спокойней подходить. Бавария сейчас не ровня Арсеналу, немцам пропасть до команды Артеты.
(ответить)
Хаверц порешает!
(ответить)
Кейн хет-трик
(ответить)
Россия
Путин
Ливерпуль
Будут смотреть этот матч
(ответить)
Матчи огонь конечно сегодня, даже не знаю что выбрать для просмотра
(ответить)
Удачи натуралам.
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pycoe6
фатимуля, как онана оказался на позиции вратаря в команде текущего сезона по версии хускорд? опять тебя выебли)
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quavo
да пошел ты на хуй дебил со своим онаной, и со своим хускором, конченая ты залупа, заебал ты меня уже
Источник: http://fapl.ru/posts/106883/?c=1#c7912401
(ответить)
Arsenal - Bayern Munich
Odds
1.75 | 4.26 | 4.82
ор
(ответить)
Удачи Баварии в борьбе с заднеприводным недоразумением
(ответить)
Удачи Баварии в борьбе с заднеприводным злом!
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