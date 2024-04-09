"Челси" работает над приобретением Уильямса
"Челси" работает над приобретением вингера "Атлетика" Нико Уильямса.
"Челси" собирается обновить свою переднюю линию грядущим летом, и Уильямс выглядит для "синих" привлекательно, учитывая свою способность сыграть на обоих флангах и наличие в своем контракте пункта о выкупе за 50 миллионов евро (43 млн. фунтов).
По информации Football Insider, скауты "Челси" неоднократно просматривали Уильямса в этом сезоне, и "синие" надеются согласовать переход 21-летнего игрока сборной Испании еще до открытия трансферного окна.
В этом сезоне Уильямс забил шесть голов и отдал 14 передач в 30 матчах за клуб из Бильбао во всех соревнованиях. Нико является одним из лучших игроков Ла Лиги по заработанным пенальти, успешным обводкам, созданным моментам и точности фланговых передач.
09.04.2024 09:00
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