"Челси" работает над приобретением Уильямса

"Челси" работает над приобретением вингера "Атлетика" Нико Уильямса.

"Челси" собирается обновить свою переднюю линию грядущим летом, и Уильямс выглядит для "синих" привлекательно, учитывая свою способность сыграть на обоих флангах и наличие в своем контракте пункта о выкупе за 50 миллионов евро (43 млн. фунтов).



По информации Football Insider, скауты "Челси" неоднократно просматривали Уильямса в этом сезоне, и "синие" надеются согласовать переход 21-летнего игрока сборной Испании еще до открытия трансферного окна.



В этом сезоне Уильямс забил шесть голов и отдал 14 передач в 30 матчах за клуб из Бильбао во всех соревнованиях. Нико является одним из лучших игроков Ла Лиги по заработанным пенальти, успешным обводкам, созданным моментам и точности фланговых передач.