Гвардиола хочет "наказать" "Реал"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал свою команду "наказать" "Реал" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

Жребий распорядился так, что "Сити" и "Реал" пересекаются в Лиге Чемпионов третий сезон подряд. Невероятный "камбэк" в концовке позволил Королевскому клубу одержать победу в полуфинале в 2022 году, но 12 месяцев спустя, также в 1/2 финала, "горожане" взяли реванш.



В преддверии матча в Мадриде Гвардиола заявил, что "Сити" собирается играть первым номером, несмотря на враждебную атмосферу.



"Тренеры те же, но у нас есть новые игроки, и у них есть новые игроки, так что это будут совершенно другие матчи".



"У нас есть небольшое преимущество, потому что ответный матч пройдет дома, где мы показываем сильную игру и невероятно уверены в себе, но сперва нужно сыграть 90 минут здесь, и матчи здесь бывают долгими в силу различных причин".



"Они ("Реал") будут высоко прессинговать, будут так агрессивны и так опасны. Каждый знает их сильные стороны, и они обладают невероятной скоростью".



"Мы не можем выйти здесь, чтобы просто контролировать игру. Нам нужно выйти, чтобы навредить им, наказать их, позволить им почувствовать, что мы здесь, и забить голы. Вот что нам нужно сделать".



"Мы говорим о "Реале", который обладает способностью контролировать многие аспекты матча. Мы должны навязать им свою игру и показать, кто мы такие", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.