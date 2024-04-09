Гвардиола хочет "наказать" "Реал"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал свою команду "наказать" "Реал" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.
Жребий распорядился так, что "Сити" и "Реал" пересекаются в Лиге Чемпионов третий сезон подряд. Невероятный "камбэк" в концовке позволил Королевскому клубу одержать победу в полуфинале в 2022 году, но 12 месяцев спустя, также в 1/2 финала, "горожане" взяли реванш.
В преддверии матча в Мадриде Гвардиола заявил, что "Сити" собирается играть первым номером, несмотря на враждебную атмосферу.
"Тренеры те же, но у нас есть новые игроки, и у них есть новые игроки, так что это будут совершенно другие матчи".
"У нас есть небольшое преимущество, потому что ответный матч пройдет дома, где мы показываем сильную игру и невероятно уверены в себе, но сперва нужно сыграть 90 минут здесь, и матчи здесь бывают долгими в силу различных причин".
"Они ("Реал") будут высоко прессинговать, будут так агрессивны и так опасны. Каждый знает их сильные стороны, и они обладают невероятной скоростью".
"Мы не можем выйти здесь, чтобы просто контролировать игру. Нам нужно выйти, чтобы навредить им, наказать их, позволить им почувствовать, что мы здесь, и забить голы. Вот что нам нужно сделать".
"Мы говорим о "Реале", который обладает способностью контролировать многие аспекты матча. Мы должны навязать им свою игру и показать, кто мы такие", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
09.04.2024 08:00
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