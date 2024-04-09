Родриго: "Я почти перешел в "Ливерпуль"

Бразильский нападающий "Реала" Родриго признался, что едва не перешел в "Ливерпуль" в 2017 году.

В 2017 году "Ливерпуль" был готов заплатить "Сантосу" 3 миллиона евро за Родриго, который едва дебютировал за первую команду родного клуба.



Однако Родриго решил задержаться на родине, два года спустя отправившись в "Реал".



"Мы не заключили сделку, потому что я не хотел этого. Я хотел остаться в "Сантосе", даже несмотря на то, что то предложение было очень хорошим. Они обещали мне очень хороший карьерный путь. Я должен был завершить свое обучение в Англии и подготовиться к европейскому футболу".



"Я всегда мечтал играть в Европе. Все было очень хорошо, но мое желание оказалось сильнее. Я хотел остаться в "Сантосе" и немного войти в историю клуба. Так и случилось. Я смог исполнить свою мечту, поиграв за "Сантос". Но это правда, я почти перешел в "Ливерпуль", — сообщил Родриго The Guardian.