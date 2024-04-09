Семь вещей, что мы узнали в 32-м туре

"Ливерпуль" утратил инициативу в чемпионской гонке, не сумев обыграть "Манчестер Юнайтед", "Эвертон" прервал серию без побед, "Лутон" будет сражаться до последнего — об этом и другом в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





"Ливерпуль" теряет преимущество в чемпионской гонке



У "Ливерпуля" сейчас очень эмоциональный период прощания с Юргеном Клоппом, но эти эмоции могут играть как в плюс, так и в минус, что мы могли видеть по всеанглийскому дерби "красных" с "Манчестер Юнайтед". Не сумев решить исход матча в первом тайме, когда их преимущество было тотальным, мерсисайдцы оставили соперника в игре и заблудились в "красном тумане", который окутал поле после перерыва.



"Юнайтед" как никто другой в Премьер-Лиге умеет брать очки в матчах, в которых соперник имеет тотальное преимущество по ударам, и над Андре Онана уже давно никто не смеется — камерунец демонстрирует класс и сохраняет свою команду в игре, даже при самой зашкаливающей нагрузке на свои ворота. А когда у "Юнайтед" есть надежда, то ближе к концу матча команда Эрика Тен Хага может преобразиться и воспользоваться своими шансами.



"Ливерпуль" не был беспощадным, за что и поплатился. В итоге молодому Харви Эллиотту пришлось проявить хитрость и подставиться под Аарона Ван-Биссаку, чтобы спасти претенденту на титул хотя бы ничью. "Ливерпулю" остается надеяться лишь на то, что "Арсенал" и "Манчестер Сити" также не будут идеальны на финишном отрезке сезона, но преимущество в чемпионской гонке теперь переходит к "канонирам".



Брантуэйт выделяется в ужасном сезоне "Эвертона"



Выделить Джаррада Брантуэйта из ужасного зрелища на "Гудисон Парк" в субботу было несложно, но похвала молодому защитнику "Эвертона" имела гораздо больший вес, когда исходила от главного тренера поверженного "Бернли" Венсана Компани.



"Я говорю это не потому, что он молодой защитник", — сказал один из лучших центральных хавбеков своего времени. "Важно иногда держаться подальше от шумихи, но это объективный анализ. Это была игра, в которой мои нападающие действовали хорошо, но он также хорошо возвращался назад. Иногда его товарищей по команде обыгрывают, а он читает это и идет страховать. Эта сторона его игры очень перспективна для будущего".



Это будущее, которое, вероятно, будет лежать вдали от "Гудисон Парк" этим летом, учитывая плачевное финансовое положение "Эвертона", и будет связано с Чемпионатом Европы со сборной Англии.



"Лутон" будет сражаться до конца



Из всех команд, пребывающих сейчас в зоне вылета, реальные шансы зацепиться за место в Премьер-Лиге имеет лишь "Лутон". Эту команду называли главным претендентом на вылет, тогда как "Бернли" Компани хвалили и видели более толковым пополнением для элитного дивизиона, но реальность оказалась такова, что кураж, желание и эмоции "шляпников" дают им больше шансов на выживание, чем контроль мяча, тактическая выучка и другие модные вещи в исполнении "Бернли".



Для "Лутона" "Борнмут" был соперником принципиальным — после того, как "шляпники" проиграли на "Виталити Стэдиум" матч, в котором вели в первом тайме 0:3, им удалось ответить пусть не таким ярким, но тоже "камбэком".



У "Лутона" одинаковое количество очков с "Ноттингем Форест", и команда Роба Эдвардса должна набирать как можно больше очков, даже если будет отставать от "лесников" — штраф "Форест" за нарушение правил ФФП может быть увеличен, как и санкции против "Эвертона", который, наконец, выиграл, но сразу же потерял очки после второго в сезоне штрафа.



Негатив возвращается в "Челси"



Пресс-конференция Криса Уайлдера после матча с "Челси" длилась почти семь минут, а Маурисио Почеттино хватило и 28 секунд для общения с журналистами. Это говорит о том, кто из менеджеров был больше удовлетворен ничейным результатом матча.



Эйфория после невероятной победы над "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:3 рассеялась, и Почеттино снова нужно работать над тем, чтобы повысить мораль команды, которой категорически не хватает стабильности и уверенности в себе. Не реализовав ряд моментов, "Челси" позволил "клинкам" остаться в игре, что и привело к разочаровывающему для "Челси" финалу матча.



Глобальных задач в чемпионате у "Челси" уже нет, и единственной надеждой на какой-то позитив в сезоне остается Кубок Англии. Но для того, чтобы пройти там "Манчестер Сити", молодой команде Почеттино необходим кураж, который испарился после разочаровывающего результата в Шеффилде.



Команда Постекоглу становится все более управляемой



Анге Постекоглу провел значительные изменения в составе и тактике своей команды в перерыве матча с "Ноттингем Форест", что помогло изменить характер игры и на корню убить шансы "лесников" зацепиться за очки в Северном Лондоне.



Постекоглу справедливо заметил, что "шпоры" сбились с пути после того, как Крис Вуд сравнял счет в первом тайме, и этот вечер мог стать крайне неприятным после того, как "Форест" доминировал во второй половине первого тайма. Постекоглу убрал Ива Биссума и Пап Матара Сарра, а Пьер-Эмиль Хейбьерг и Родриго Бентанкур привнесли энергию в полузащиту.



"Тоттенхэм" становится все более управляемой командой, и это одно из главных достижений сезона для менеджера "шпор". Он недавно сказал, что сама по себе квалификация в Лигу Чемпионов не является приоритетом для него, а куда важнее создание команды, но было бы идеально совместить решение этих двух задач, так как у Даниэля Леви немного другие приоритеты и отношение к деньгам от участия в Лиге Чемпионов.



"Брентфорд" — главные транжиры лиги



"Брентфорд", упустивший свое преимущество и вынужденный довольствоваться ничьей с "Астон Виллой", предоставил Томасу Франку прекрасную возможность задать себе извечный послематчевый вопрос: команда набрала одно очко или потеряла два?



После паузы менеджер "пчел" саркастически пошутил: "Мы потеряли больше очков из победных позиций, чем любая другая команда Премьер-Лиги, так что я счастлив, что мы все еще номер один в этой статистике". Но потом добавил серьезно: "Нет, я не счастлив. Это тонкий момент, но я думаю, что это два потерянных очка".



"Брентфорд" растранжирил 30 очков в матчах, в которых вел в счете, и неспособность "пчел" добиваться побед означает, что они по-прежнему рискуют вылететь из лиги, особенно после того, как "Эвертон" и "Лутон" выиграли в отчетном туре. Однако у "Брентфорда" есть благоприятный задел, и победа в субботу дома над "Шеффилд Юнайтед", занимающим последнее место в турнирной таблице, станет залогом еще одного сезона в высшем дивизионе.



Гвардиола не рискнул дать отдых Родри



На матч с "Кристал Пэлас" Гвардиола дал отдых многим ключевым игрокам своей команды, но только не Родри. Всем известна статистика "Манчестер Сити" в матчах, когда испанский "талисман" не может сыграть, а также его личная серия — последнее поражение команда, в составе которой был Родри, терпела в марте 2023 года, и то была сборная Испании, проигравшая Шотландии.



С учетом скорого матча с "Реалом" Гвардиола поберег Фодена, Аке, Уолкера, максимально сократил игровые минуты Бернарду Силвы и Аканджи, но Родри ушел с поля только после того, как исхода матча с "орлами" был решен. Важность этого игрока сложно переоценить для "Сити", и рядом с юным Льюисом Гвардиоле нужен был опытный игрок, который гарантирует безопасность авантюрному варианту состава от Пепа.



В итоге все сложилось для "Сити" как нельзя лучше, даже при неудачном начале игры — великолепно сыграл не обремененный оборонительными задачами Де Брюйне, а победный гол забил как раз Льюис, который не боялся подключаться в атакам, имея в качестве партнера по центру поля Родри.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru