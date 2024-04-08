Артета не придает значения форме "Баварии" в Бундеслиге

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что неважная форма "Баварии" в Бундеслиге не имеет значения для противостояния с его командой в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

В данный момент "Бавария" уступает 16 очков лидирующему в Бундеслиге "Байеру" и уже в следующем туре может сложить с себя полномочия действующего чемпиона.



"Бавария" проиграла половину из восьми последних матчей в Бундеслиге, однако в преддверии встречи с командой Томаса Тухеля на "Эмирейтс" во вторник вечером Артета выразил уверенность, что это ничего не значит.



"На мой взгляд, нет. Мы не влияем на это, не контролируем это. Мы просто всегда ожидаем, что соперник будет лучшей версией себя".



"Против "Баварии", против любого соперника, независимо от их положения, ты всегда ожидаешь, что они будут играть в свой лучший футбол, и ты должен быть готов переиграть их".



"Футбол — такая конкурентная среда, здесь сложно быть стабильными, поэтому такой спад может случиться с каждым".



"У них команда топ-уровня. Я являюсь большим поклонником Томаса и того, как настроены его команды, как они играют, какие идеи несут".



"Мы должны показал игру того уровня, как мы хотим, и если мы сделаем это, у нас будут шансы на победу", — цитирует Артету The Independent.