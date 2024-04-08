Родриго признался, что игроки "Реала" не хотели попасть на "Сити"

Нападающий "Реала" Родриго признался, что его команда не хотела столкнуться с "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

Уже во вторник вечером "Реал" примет в Мадриде "Сити" в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Чемпионов. Эти команды встречаются друг с другой третий сезон подряд.



В прошлом сезоне "Сити" превзошел "Реал" на пути к триумфальному для себя финалу Лиги Чемпионов, но в 2022 году верх взял испанский гранд, за который Родриго сделал дубль в компенсированное время.



"Это вызывает хорошие воспоминания, но также плохие. Это был соперник, на которого мы не хотели попасть. Думаю, они мыслили так же: они не хотели играть с нами. Это матч, который каждый ожидает увидеть в финале, но он состоится сейчас. "Манчестер Сити" очень хорош, но и наша команда очень сильна. Будет хорошо снова встретиться с ними".



"Несомненно, это сложнейший из возможных соперников. Они являются победителями Лиги Чемпионов, они мировые чемпионы, и сегодня они являются лучшей командой в мире, поэтому мы полностью их уважаем".



"У них нет плохих или средних игроков. У них нет игрока, про которого ты можешь подумать что-нибудь вроде: "Этого я сделаю своей мишенью, потому что он недостаточно хорош и даст нам гол или отличный момент". Они очень хорошо контролируют игру и мяч. Это будет очень красивый матч против очень сложной команды. Играть против них очень неприятно, но я верю в нашу команду", — цитирует Родриго The Guardian.