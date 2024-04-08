Гнабри предвкушает воссоединение с Артетой

Вингер "Баварии" Серж Гнабри признался, что предвкушает воссоединение с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой.

В свое время Гнабри бок о бок с Артетой выступал за "Арсенал" при Арсене Венгере. Уже тогда Серж видел в Микеле задатки тренера.



В преддверии выезда на "Эмирейтс" в рамках первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов Гнабри рассказал, каков был Артета в те времена.



"Сейчас он полностью раскрылся в своей роли как тренера и мыслит очень стратегически".



"В мое время он уже был опытным игроком. Он был капитаном, лидером, который разговаривает с каждым и много взаимодействует".



"Тогда он очень помогал нам, молодым игрокам. Он выстраивал нас, всегда давал хорошие подсказки, всегда старался направлять нас, чтобы мы сохраняли концентрацию и выкладывались без остатка".



"Это матч жизни или смерти — и обычно мы особенно сильны в них. Выход в полуфинал Лиги Чемпионов придал бы нам огромный импульс. Это наша большая цель".



"Я по-настоящему предвкушаю это. Во время жеребьевки я сказал, что этому суждено случиться. Я крайне рад отправиться туда снова спустя восемь лет", — сообщил Гнабри официальному веб-сайту "Баварии".