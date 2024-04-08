Рэднапп: "Ван де Вен так же хорош, как и Салиба"

Бывший игрок "Тоттенхэма" Джейми Рэднапп заявил, что защитник "шпор" Микки Ван де Вен так же хорош, как Вильям Салиба из "Арсенала", и может достичь высот своего соотечественника Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля".

Ван де Вен утвердился ключевым игроком "Тоттенхэма" после своего перехода из "Вольфсбурга" за 43 миллиона фунтов, причем Микки проявляет себя не только в обороне.



Накануне 22-летний голландец забил свой второй гол в этом сезоне Премьер-Лиги, что помогло "шпорам" победить "Ноттингем Форест" со счетом 3:1 и подняться на четвертое место.



По мнению Рэднаппа, Ван де Вен уже ни в чем не уступает Салиба. Джейми лишь надеется, что травмы не испортят карьеру Микки.



"Фанаты "Арсенала" восхищаются Салиба, который является отличным молодым защитником, но я думаю, этот парень так же хорош. У него есть все".



"Вы видели разницу, когда "Тоттенхэм" потерял его с травмой задней поверхности бедра. Думаю, если он будет избегать травм, то нет причины, почему он не сможет повторить то, чего достиг Виргил Ван Дейк".



"Когда Виргил был в похожем возрасте, то не показывал такой же игры, как показывает этот парень прямо сейчас. Он будет становиться все лучше, только если у него не будет чересчур много травм, потому что проблемы с задней поверхностью бедра могут сказаться на его скорости, но он игрок топ-уровня, правда топ-уровня", — сообщил Рэднапп в эфире Sky Sports.