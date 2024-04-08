"Ливерпуль" почти договорился с Аморимом

Рубен Аморим "Ливерпуль" близок к согласованию трехлетнего контракта с главным тренером "Спортинга" Рубеном Аморимом.

39-летний Аморим стал фаворитом на роль преемника для покидающего "Ливерпуль" в конце сезона Юргена Клоппа после того, как Хаби Алонсо принял решение остаться в "Байере".

Аморима сватают в некоторые другие топ-клубы, включая "Челси" и "Барселону", но если верить португальскому изданию SIC Noticias, "Ливерпуль" выигрывает борьбу за Рубена.

"Ливерпуль" уже сделал Амориму предложение о контракте до 2027 года и ожидает, что Рубен ответит согласием. Компромисс может быть достигнут в ближайшие дни.

При этом "Спортинг" сможет получить от "Ливерпуля" компенсацию за Аморима в размере около 8.6 млн. фунтов.


Метки Аморим, Ливерпуль, Спортинг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2024 19:00

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