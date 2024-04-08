"Ливерпуль" почти договорился с Аморимом

"Ливерпуль" близок к согласованию трехлетнего контракта с главным тренером "Спортинга" Рубеном Аморимом.

39-летний Аморим стал фаворитом на роль преемника для покидающего "Ливерпуль" в конце сезона Юргена Клоппа после того, как Хаби Алонсо принял решение остаться в "Байере".



Аморима сватают в некоторые другие топ-клубы, включая "Челси" и "Барселону", но если верить португальскому изданию SIC Noticias, "Ливерпуль" выигрывает борьбу за Рубена.



"Ливерпуль" уже сделал Амориму предложение о контракте до 2027 года и ожидает, что Рубен ответит согласием. Компромисс может быть достигнут в ближайшие дни.



При этом "Спортинг" сможет получить от "Ливерпуля" компенсацию за Аморима в размере около 8.6 млн. фунтов.