Премьер-Лига сняла еще два очка с "Эвертона"

Эвертон "Эвертон" второй раз за сезон был наказан снятием очков, на сей раз лишившись двух баллов за нарушение правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

Ранее в этом сезоне Премьер-Лига сняла 10 очков с "Эвертона", однако в результате апелляции мерсисайдскому клубу удалось смягчить наказание до шести штрафных баллов.

А когда "Эвертон" подал финансовую отчетность за сезон 2022/23, Премьер-Лига выдвинула в адрес "ирисок" новые обвинения — опять насчет превышения установленного лимита убытка в 105 млн. фунтов за трехлетний период.

В опубликованном сегодня решении независимой комиссии говорится, что "Эвертон" превысил указанный лимит на 16.6 млн. фунтов. Снятие двух очков означает, что команда Шона Дайча опускается с 15-го на 16-е место и теперь находится всего в двух баллах над зоной вылета.

Из решения также следует, что изначально Премьер-Лига попросила снять с "Эвертона" пять очков. Однако комиссия учла, что "ириски" ранее уже были наказаны, а также признали свою вину.

Правда, с вердиктом по снятию двух очков "Эвертон" не согласился и уже обозначил свое намерение подать апелляцию, сообщает BBC.


Метки Премьер-Лига, финансы, ФФП, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2024 18:00

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Последние комментарии:




  1. moneycity 08.04.2024 19:08 # moneycity
    А пёсфас63 и кекстер это один человек? Какие-то одинаково ультратупые два дауна с одинаковым мышлением. Как минимум, точно друзья.

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  2. narcot 08.04.2024 19:07 # narcot
    - Телефоны все убрали!
    - А как мы потом докажем, что нам такое говорили?
    - Вот, у вас есть куча прессы.
    - А пресса вырежет.

    Губернатор Оренбургской области жестко ставит на место пострадавших от наводнения быдлохолопов

    (ответить)

  3. zheka000000 08.04.2024 18:56 # zheka000000
    орск - значит орать

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  4. thegodfather 08.04.2024 18:53 # thegodfather
    08.04.2024 18:50 #
    memfis63

    меня величать хохлом ?

    Источник: http://fapl.ru/posts/106899/?c=1

    (ответить)

  5. memfis63 08.04.2024 18:43 # memfis63
    фапловчане, как думаете в Харькове нужен вообще свет ? или электричество это пережиток СССР ?

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  6. memfis63 08.04.2024 18:39 # memfis63
    вообще конечно орно наблюдать за тем ,как чпокают эве и при этом еще не уничтожили такой клуб, как щулсей

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  7. gucman 08.04.2024 18:34 # gucman
    Почему у лyзepxyйца грустное е6aло?
    Потому, что xyй во рту держать оно устало

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  8. satellite 08.04.2024 18:32 # satellite
    всё потому что рака-эве конченный еблан

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  9. memfis63 08.04.2024 18:30 # memfis63
    если с ирисок сняли столько очков, то представьте сколько чемпионств снимут с челси и мц ?

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  10. fiezzo 08.04.2024 18:14 # fiezzo
    На основании имеющихся у нас данных, мы настоятельно рекомендуем покинуть Харьков, если нас кто-то оттуда читает

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  11. hammersmith 08.04.2024 18:10 # hammersmith
    ну ничего, влад путин с уринкраины больше очков снял

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  12. thegodmother 08.04.2024 18:07 # thegodmother
    Я - животное

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  13. moondog 08.04.2024 18:03 # moondog
    Голубая помойка приготовиться

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  14. reddebil 08.04.2024 18:01 # reddebil
    Го с Сити снимите очки, слабо?

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