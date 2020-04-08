Премьер-Лига сняла еще два очка с "Эвертона"

"Эвертон" второй раз за сезон был наказан снятием очков, на сей раз лишившись двух баллов за нарушение правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

Ранее в этом сезоне Премьер-Лига сняла 10 очков с "Эвертона", однако в результате апелляции мерсисайдскому клубу удалось смягчить наказание до шести штрафных баллов.



А когда "Эвертон" подал финансовую отчетность за сезон 2022/23, Премьер-Лига выдвинула в адрес "ирисок" новые обвинения — опять насчет превышения установленного лимита убытка в 105 млн. фунтов за трехлетний период.



В опубликованном сегодня решении независимой комиссии говорится, что "Эвертон" превысил указанный лимит на 16.6 млн. фунтов. Снятие двух очков означает, что команда Шона Дайча опускается с 15-го на 16-е место и теперь находится всего в двух баллах над зоной вылета.



Из решения также следует, что изначально Премьер-Лига попросила снять с "Эвертона" пять очков. Однако комиссия учла, что "ириски" ранее уже были наказаны, а также признали свою вину.



Правда, с вердиктом по снятию двух очков "Эвертон" не согласился и уже обозначил свое намерение подать апелляцию, сообщает BBC.