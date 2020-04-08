Премьер-Лига сняла еще два очка с "Эвертона"
"Эвертон" второй раз за сезон был наказан снятием очков, на сей раз лишившись двух баллов за нарушение правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.
Ранее в этом сезоне Премьер-Лига сняла 10 очков с "Эвертона", однако в результате апелляции мерсисайдскому клубу удалось смягчить наказание до шести штрафных баллов.
А когда "Эвертон" подал финансовую отчетность за сезон 2022/23, Премьер-Лига выдвинула в адрес "ирисок" новые обвинения — опять насчет превышения установленного лимита убытка в 105 млн. фунтов за трехлетний период.
В опубликованном сегодня решении независимой комиссии говорится, что "Эвертон" превысил указанный лимит на 16.6 млн. фунтов. Снятие двух очков означает, что команда Шона Дайча опускается с 15-го на 16-е место и теперь находится всего в двух баллах над зоной вылета.
Из решения также следует, что изначально Премьер-Лига попросила снять с "Эвертона" пять очков. Однако комиссия учла, что "ириски" ранее уже были наказаны, а также признали свою вину.
Правда, с вердиктом по снятию двух очков "Эвертон" не согласился и уже обозначил свое намерение подать апелляцию, сообщает BBC.
08.04.2024 18:00
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А пёсфас63 и кекстер это один человек? Какие-то одинаково ультратупые два дауна с одинаковым мышлением. Как минимум, точно друзья.
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- Телефоны все убрали!
- А как мы потом докажем, что нам такое говорили?
- Вот, у вас есть куча прессы.
- А пресса вырежет.
Губернатор Оренбургской области жестко ставит на место пострадавших от наводнения быдлохолопов
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орск - значит орать
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08.04.2024 18:50 #
memfis63
меня величать хохлом ?
Источник: http://fapl.ru/posts/106899/?c=1
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фапловчане, как думаете в Харькове нужен вообще свет ? или электричество это пережиток СССР ?
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вообще конечно орно наблюдать за тем ,как чпокают эве и при этом еще не уничтожили такой клуб, как щулсей
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Почему у лyзepxyйца грустное е6aло?
Потому, что xyй во рту держать оно устало
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всё потому что рака-эве конченный еблан
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если с ирисок сняли столько очков, то представьте сколько чемпионств снимут с челси и мц ?
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На основании имеющихся у нас данных, мы настоятельно рекомендуем покинуть Харьков, если нас кто-то оттуда читает
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ну ничего, влад путин с уринкраины больше очков снял
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Я - животное
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Голубая помойка приготовиться
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Го с Сити снимите очки, слабо?
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