Поттер отказал "Аяксу"

Грэм Поттер Бывший главный тренер "Челси" Грэм Поттер отклонил предложение стать следующим наставником "Аякса".

По информации Sky Sports, Поттер быль целью номер один "Аякса", однако после переговоров с голландским клубом Грэм решил, что этот вариант не для него.

Поттер находится без работы с апреля 2023, когда он был уволен из "Челси". По слухам, Грэм занимает высокое место в шорт-листе совладельца "Манчестер Юнайтед" сэра Джима Рэтклиффа на замену Эрику Тен Хагу.

И хотя в "Челси" Поттер продержался только семь месяцев, Грэм заработал сильную репутацию в течение трех лет работы в "Брайтоне".

Что касается "Аякса", то в данный момент клуб из Амстердама находится только на шестом месте в Эредивизии, уже лишившись шансов на попадание в Лигу Чемпионов.


Метки Аякс, Поттер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2024 16:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 08.04.2024 17:05 # high-malvern
    Переход Поттера в Ливерпуль на мази. Правильно какой там Аякс, ради Хендерсона что ли переходить?

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  2. moondog 08.04.2024 16:31 # moondog
    Ливерпулю придётся ко двору.

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  3. gjchancel 08.04.2024 16:07 # gjchancel
    давай обратно в Челси .

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