Поттер отказал "Аяксу"

Бывший главный тренер "Челси" Грэм Поттер отклонил предложение стать следующим наставником "Аякса".

По информации Sky Sports, Поттер быль целью номер один "Аякса", однако после переговоров с голландским клубом Грэм решил, что этот вариант не для него.



Поттер находится без работы с апреля 2023, когда он был уволен из "Челси". По слухам, Грэм занимает высокое место в шорт-листе совладельца "Манчестер Юнайтед" сэра Джима Рэтклиффа на замену Эрику Тен Хагу.



И хотя в "Челси" Поттер продержался только семь месяцев, Грэм заработал сильную репутацию в течение трех лет работы в "Брайтоне".



Что касается "Аякса", то в данный момент клуб из Амстердама находится только на шестом месте в Эредивизии, уже лишившись шансов на попадание в Лигу Чемпионов.