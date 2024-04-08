Поттер отказал "Аяксу"
Бывший главный тренер "Челси" Грэм Поттер отклонил предложение стать следующим наставником "Аякса".
По информации Sky Sports, Поттер быль целью номер один "Аякса", однако после переговоров с голландским клубом Грэм решил, что этот вариант не для него.
Поттер находится без работы с апреля 2023, когда он был уволен из "Челси". По слухам, Грэм занимает высокое место в шорт-листе совладельца "Манчестер Юнайтед" сэра Джима Рэтклиффа на замену Эрику Тен Хагу.
И хотя в "Челси" Поттер продержался только семь месяцев, Грэм заработал сильную репутацию в течение трех лет работы в "Брайтоне".
Что касается "Аякса", то в данный момент клуб из Амстердама находится только на шестом месте в Эредивизии, уже лишившись шансов на попадание в Лигу Чемпионов.
08.04.2024 16:00
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Переход Поттера в Ливерпуль на мази. Правильно какой там Аякс, ради Хендерсона что ли переходить?
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Ливерпулю придётся ко двору.
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давай обратно в Челси .
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