Брантуэйт отреагировал на слухи насчет "Юнайтед"

Защитник "Эвертона" Джаррад Брантуэйт заявил, что не будет отвлекаться на слухи о своем будущем в остатке сезона.

21-летний Брантуэйт проводит отличный сезон, заслужив репутацию одного из лучших молодых защитников в Премьер-Лиге. Еще в октябре Джаррад заключил новый контракт с "Эвертоном", а в прошлом месяце впервые в своей карьере был вызван в сборную Англии.



Брантуэйт называется целью номер один "Манчестер Юнайтед" на летнее трансферное окно, однако сейчас все мысли Джаррада лишь о том, чтобы помочь "Эвертону" избежать вылета из Премьер-Лиги.



"Ты просто должен все это блокировать. Если ты будешь думать о посторонних вещах, это отвлечет тебя от того, что тебе нужно делать на поле".



"Поэтому до окончания сезона я просто буду сосредоточен на том, чтобы выигрывать матчи для футбольного клуба "Эвертон", — цитирует Брантуэйта Liverpool Echo.