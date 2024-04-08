Эдегор не боится Кейна

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор заявил, что его команда не испытывает страха к нападающему "Баварии" Харри Кейну в преддверии встречи команд в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

30-летний Кейн является лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" всех времен. Харри забил 280 голов в 435 матчах за "шпор", включая 14 в 19 против "Арсенала".



После своего перехода в "Баварию" прошлым летом Кейн забил уже 38 голов во всех соревнованиях, однако Эдегор с партнерами не собираются зацикливаться на капитане сборной Англии.



"Конечно, он хороший игрок, и я играл против него несколько раз. Мы знаем, каким мастерством он обладает в штрафной, а также он хорошо связывает игру".



"Во вторник нам будет противостоять хорошая команда. Думаю, мы должны уважать его, но я не думаю, что мы должны бояться кого-либо. Нам следует сосредоточиться на себе и на мастерстве, которым мы обладаем. Вот и все".



"Они демонстрируют странные результаты в лиге, но если вы посмотрите на их состав, то увидите классных игроков. Мы знаем это, мы знаем, что у них очень сильная команда".



"Они также обладают хорошими в индивидуальном плане игроками. Это будет тяжелая битва. Но мы готовы".



"Каждый матч, который мы играем, сопряжен с серьезными вызовами, но мы выступаем в лучшей лиге мира. У них хорошая команда и хорошие атакующие игроки. Это будет большой вечер", — цитирует Эдегора The Independent.