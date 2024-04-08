Рой Кин считает, что "Юнайтед" играет как середняк

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что "красные дьяволы" играют как команда из середины таблицы Премьер-Лиги.

В воскресенье "Юнайтед" добыл очко в домашнем противостоянии с "Ливерпулем" (2:2), хотя совершенно провалил первый тайм, чудом отделавшись только одним пропущенным голом.



После матча на "Олд Траффорд" главный тренер "дьяволов" Эрик Тен Хаг пребывал в весьма хорошем расположении духа, но Кин не разделяет этот оптимизм.



"Должно быть, он выпьет пару бокалов вина после этого матча. Я не знаю, насколько сильно он в это верит, но кажется, он настроен оптимистично, и я ценю это. Похоже, он видит то, чего в данный момент не вижу я".



"Манчестер Юнайтед" играет как команда из середины таблицы, как маленький клуб, и ты не знаешь, чего от них ждать".



"В данный момент времени они соперничают с "Астон Виллой" и "Тоттенхэмом" за эту четвертую-пятую позицию, и на этой стадии они значительно им уступают".



"Поэтому я не понимаю его позитива. Возможно, дело просто в том, что я немного стар и сварлив", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.