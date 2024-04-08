Рой Кин считает, что "Юнайтед" играет как середняк
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что "красные дьяволы" играют как команда из середины таблицы Премьер-Лиги.
В воскресенье "Юнайтед" добыл очко в домашнем противостоянии с "Ливерпулем" (2:2), хотя совершенно провалил первый тайм, чудом отделавшись только одним пропущенным голом.
После матча на "Олд Траффорд" главный тренер "дьяволов" Эрик Тен Хаг пребывал в весьма хорошем расположении духа, но Кин не разделяет этот оптимизм.
"Должно быть, он выпьет пару бокалов вина после этого матча. Я не знаю, насколько сильно он в это верит, но кажется, он настроен оптимистично, и я ценю это. Похоже, он видит то, чего в данный момент не вижу я".
"Манчестер Юнайтед" играет как команда из середины таблицы, как маленький клуб, и ты не знаешь, чего от них ждать".
"В данный момент времени они соперничают с "Астон Виллой" и "Тоттенхэмом" за эту четвертую-пятую позицию, и на этой стадии они значительно им уступают".
"Поэтому я не понимаю его позитива. Возможно, дело просто в том, что я немного стар и сварлив", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.
08.04.2024 13:00
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