Нуну считает, что Мэддисон заслуживал удаления

Главный тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту считает, что полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон заслуживал удаления в матче против его команды.

Накануне "Тоттенхэм" одержал уверенную победу 3:1 над "Форест", поднявшись на четвертое место в Премьер-Лиге. "Лесники" же находятся над зоной вылета лишь благодаря разнице мячей.



Еще в концовке первого тайма этого матча на границе штрафной площади "лесников" случился инцидент, когда Мэддисон кулаком ударил полузащитника Райана Йетса в живот.



Рефери Саймон Хупер не показал Мэддисону даже желтой карточки, хотя Эшпириту Санту считает, что Джеймса следовало выгнать с поля за эту грубость.



"Это красная карточка. Я удивлен, что VAR не вмешалась. Мэддисон потерял хладнокровие и ударил Йетса в живот. Они (арбитры) явно не видели того, что видели мы. Я бы не говорил об этом, если бы не был уверен на 100 процентов", — сообщил Нуну BBC.



