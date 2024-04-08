Гвардиола размышляет над выбором голкипера на матч с "Реалом"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что отложит на последний момент выбор голкипера на первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала".

Четыре недели назад первый номер "Сити" Эдерсон получил травму ноги в столкновении с нападающим "Ливерпуля" Дарвином Нуньесом.



Штефан Ортега, заменивший Эдерсона в том матче Премьер-Лиги на "Энфиде", затем провел четыре полных поединка, в которых "горожане" одержали три победы и сыграли без голов с "Арсеналом".



Эдерсон уже выздоровел и победный для "Сити" матч против "Кристал Пэлас" в минувшую субботу (2:4) провел на скамейке запасных, ковыряясь в носу, и теперь Гвардиоле нужно решить, кто будет защищать ворота команды в Мадриде во вторник вечером.



"Я должен подумать об этом, потому что Эдди вернулся после травмы и чувствует себя хорошо. Теперь я должен решить, не помешает ли ему недостаток ритма в этом матче. Я должен решить, но мы очень довольны игрой Штефана, он исключительный голкипер", — цитирует Гвардиолу The Independent.