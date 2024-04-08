Невилл сравнил игру МЮ со "школьным уровнем"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что игровой стиль "Манчестер Юнайтед" не соответствует даже "школьному уровню".

Накануне "Юнайтед" сыграл с "Ливерпулем" вничью 2:2. "Красные дьяволы" позволили своему сопернику нанести 28 ударов, что является рекордом Премьер-Лиги для какой-либо команды, приезжавшей на "Олд Траффорд".



Эта ничья случилась спустя три дня после того, как при похожих обстоятельствах "Юнайтед" потерпел поражение 4:3 от "Челси", и Невилл просто потрясен, насколько плох его бывший клуб в отдельных компонентах игры.



"Стиль игры "Манчестер Юнайтед" — это безумие. Некоторые из вещей, которые ты видишь у них, не увидишь и на школьном уровне".



"Они держат оборонительное построение и нормально играют, но затем у них внезапно возникает дыра в полузащите. Игроки идут в прессинг каждый сам по себе, без согласованности с партнерами по команде".



"При аутах они бросают мяч назад четверке защитников вместо того, чтобы бросить игрокам, стоящим перед тобой".



"Из всех вещей, которые ты видишь, самые простые в футболе вещи "Манчестер Юнайтед" делает по-настоящему плохо".



"Против них так легко играть. "Ливерпуль" нанес 15 ударов в этом первом тайме".



"Я не вижу здесь тренерской работы. Они просто полагаются на индивидуальные моменты, удачу, на сейвы голкипера и блоки защитников. Именно это мы наблюдали от них против "Ливерпуля".



"Я не думаю, что они недостаточно стараются. Их нельзя обвинить в недостаточном желании. Просто эффективность их игры находится на низком уровне", — сообщил Невилл в своем подкасте.