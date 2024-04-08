Почеттино объяснил замену Палмера

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино развеял опасения насчет здоровья Коула Палмера после замены вингера на 72-й минуте матча против "Шеффилд Юнайтед".

В воскресенье "Челси" упустил победу на поле последней команды Премьер-Лиги, позволив своему сопернику сравнять счет в компенсированной время.



После ничьей 2:2 Почеттино спросили, вызвана ли замена Палмера, лучшего игрока и лучшего бомбардира "Челси" в этом сезоне, травмой.



"Нет, нет. Думаю, он устал. У меня было ощущение, что он устал. Мы вели в счете 2:1, а Кэрни (Чуквуэмека) тоже может сыграть 10-го номера и делать эту работу", — приводит слова Почеттино Evening Standard.