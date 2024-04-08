После ничьей с "Ливерпулем" рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг посетовал на "глупые ошибки", которые продолжает делать его команда.

Накануне "Юнайтед" продлил свою серию без побед в Премьер-Лиге до трех матчей, к ничьей 1:1 против "Брентфорда" и поражению 4:3 от "Челси" добавив ничью 2:2 с "Ливерпулем".



Тен Хаг расстроен, что в этих матчах "красные дьяволы" набрали только два очка вместо девяти, но есть у Эрика и повод для гордости.



"У меня очень смешанные эмоции. С одной стороны я расстроен тем, что мы потеряли семь очков в течение недели, но мы должны винить себя за то, что совершаем глупые ошибки".



"С другой стороны, я очень горжусь. Вы видите, насколько мы прибавили, и эта команда обладает удивительным потенциалом".



"Когда ты трижды ведешь в счете перед самым окончанием матча, но все три раза теряешь очки, это очень расстраивают. Мы приняли ряд плохих решений, и не каждый раз это делал один и тот же игрок", — цитирует Тен Хага Daily Mail.